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Жизнь

«Колобка ищет»: по улицам Барнаула бегает лисенок, его сняли на видео

На ул. Балтийской в Барнауле был замечен лисенок. Прохожие сняли его на видео, сообщил паблик Barnaul22.

Лисенок из барнаульского зоопарка.
Лисенок из барнаульского зоопарка.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка", vk.com/zoo_22

Зверек шел по тротуару, но когда вокруг него столпились люди, быстро побежал на газон, а затем через проезжую часть на другую сторону дороги.

Участники сообщества Barnaul22 начали делать предположения, откуда лисенок мог взяться. Кто-то думает, что он прибежал из леса, спасаясь, от пожаров, а кто-то предположил, что он жил в одной из барнаульских квартир.

Некоторые комментаторы предостерегают от контактов со зверем, потому что у него может быть бешенство, а другие шутят, что он ищет на улицах Барнаула колобка.

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