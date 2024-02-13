По заданию чиновников: портрет порноактрисы появился в селе рядом с управлением образования. Сибирский след

В центре челябинского села Агаповка на заборе нарисовали Снегурочку с лицом порноактрисы Саши Грей, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Рисунок был сделан по заказу местной администрации. Изображение водрузили прямо за зданием управления образования в рамках сельской зимней Спартакиады.

Основу картинки выбирала сама администрация. Когда местные власти узнали, чей это портрет, молниеносно демонтировали дощечку с лицом. Точнее — вырезали изображение "внучки Деда Мороза".

А позже заявили — кино для взрослых они не смотрят, поэтому даже не могли подумать, что девушка окажется порноактрисой, указывает "МК".

Саша Грей. Ural Mash

Российская гастроль

Между тем в 2013 году порноактриса посетила Россию по приглашению известного автомобильного сайта drom.ru. Ее путешествие началось с Дальнего Востока (планировался автопробег), завершилось в Москве на телестудии. Она принимала участие в программе Первого канала "Вечерний Ургант".

Была на Байкале, в Сибири. В Новосибирске отыграла сет в качестве диджея в ночном клубе. В одном из российских городов приняла участие в фотосессии, где появилась в роскошном кокошнике в образе Снегурочки.

В 2009 году вышел фильм Стивена Содерберга "Девушка по вызову", где Грей сыграла главную роль. По словам актрисы, перестала сниматься в кино для взрослых в 2011 году.

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