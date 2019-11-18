Победитель престижного конкурса рассказал о своей особой технике массажа

Барнаульский индивидуальный предприниматель Евгений Змейков в сентябре стал победителем конкурсв «Здоровье от Алтая» в рамках ярмарки-выставки «Здоровое поколение». Он представил авторскую технику оздоровительного массажа «Юмейхо», которая заняла первое место в номинации «Лучший оздоровительный проект (продукт) Алтая» по итогам зрительского голосования.

Евгений рассказал нам о технике «Юмейхо» и о развитии своего проекта.

О технике «Юмейхо»

В основе концепции лежит идея о влиянии положения тазовых костей на состояние опорно-двигательной системы человека и через нее — на весь организм. Смещение ведет к искривлению позвоночника, в связи с чем спинномозговые корешки подвергаются компрессии. В результате нарушается иннервация и питание мышц, суставов, внутренних органов, что вызывает нарушение их функций, а в дальнейшем приводит к органическим заболеваниям.

Евгений Змейков,

индивидуальный предприниматель:

Метод «Юмейхо» направлен на исправление всей опорно-двигательной системы с акцентом на коррекцию положения тазовых костей, как ключевого звена физической составляющей биосистемы. Через опорно-двигательную систему «Юмейхо» опосредованно оказывает воздействие на весь организм человека. Воздействие на энергетическую систему приводит к восстановлению и интенсификации так называемой жизненной силы, жизненной энергии (биоэнергии), а исправление дисбаланса отдельных частей каркаса тела приводит к выравниванию положения тела в пространстве и восстановлению нормального распределения энергии.

Дело в том, что в состоянии дисбаланса позвоночника происходит депрессия сосудисто-нервных пучков, нарушается крове- и лимфоотток, проведение нервных импульсов. Внутренние органы реагируют нарушением функций в начале процесса и органическими изменениями на конечных стадиях.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Анна Зайкова

О своих планах

Евгений планирует открывать свой центр реабилитации с комплексным подходом к оздоровлению. Он так и будет называться — «Юмейхо». Так именовался старославянский оздоровительный массаж.

О самой ярмарке-выставке, организованной администрацией города Барнаула, Евгений Змейков сказал, что отметил бы высокий уровень организации мероприятия.

Справка

Первая специализированная ярмарка-выставка «Здоровое поколение» проводилась администрацией города совместно с Алтайской региональной общественной организацией «Профессиональная Ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии», ООО «Юнитек» и ООО «Алтайская ярмарка» в рамках реализации муниципальной программы развития предпринимательства в Барнауле. Цель конкурса — способствовать сохранению психического здоровья детей и подростков Российской Федерации. В Барнауле выставка проходила 20 и 21 сентября 2019 года. Свыше 50 компаний составили экспозицию выставки, её посетило более 1200 человек.