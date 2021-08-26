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Жизнь

Поберечь здоровье. Что известно о продлении новогодних каникул и почему это хотят сделать

В Госдуме предложили продлить зимние каникулы для работающих пенсионеров. Рассказываем, на сколько может увеличиться отдых и для чего нужна мера.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0
1 Кому принадлежит инициатива?

Продлить каникулы предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он направил соответствующее письмо в Минтруд на имя главы Антона Котякова. Об этом сообщает RT.

2 Для чего продлевать каникулярный срок?

В своем обращении законодатель отметил, что продолжающаяся пандемия COVID-19 наиболее опасна для пожилых людей — которые активно пользуются транспортом, посещают трудовые коллективы и выполняют должностные обязанности.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
Анна Зайкова
3 На сколько увеличится отдых?

В тексте обращения Федоров изложил: «В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня».

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