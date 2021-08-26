Поберечь здоровье. Что известно о продлении новогодних каникул и почему это хотят сделать

3 На сколько увеличится отдых?

В тексте обращения Федоров изложил: «В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня».