«Взъерошилась и побежала на таран»: в Алтайском крае мужчину атаковала черепаха

Житель Рубцовска заметил у себя во дворе речную красноухую черепаху. Пресмыкающееся было не радо такой встрече и попыталось атаковать горожанина, сообщает портал «ВРубцовске.ру».

Мужчина рассказал, что вышел во двор и заметил в другом конце «нечто необычное». Сначала ему показалось, что это большой камень или просто коробка, но вскоре черепаха вылезла из панциря, и все прояснилось.

«Отныне мои стереотипы о черепахах разрушены, ведь я думал что они медлительны и спокойны, но в моем случае черепаха, на мой взгляд, оказалась уж больно активной. Как только она увидела меня, так сразу как-то взъерошилась и побежала на «таран», — рассказал рубцовчанин.

Мужчина также сообщил, что хозяева черепахи нашлись через пару часов.