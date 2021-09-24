Почать початки. 3 нестандартных рецепта сочной кукурузы

1
Кукуруза с лаймом по-мексикански
Ингредиенты
- Сладкая кукуруза — 4 початка;
- Кукурузное масло — 2 столовых ложки;
- Майонез — 1 столовая ложка;
- Порошок чили — 1 чайная ложка;
- Чесночная соль — 1 чайная ложка;
- Лайм — 1 штука.
Кукуруза.
СС0
Приготовление
- На разогретую сковороду (или гриль) выложить смазанные кукурузным маслом початки. Держать кукурузу на огне с каждой «стороны» по 6−10 минут, чтобы ее поверхность слегка обуглилась.
- Пока заветные овощные дары готовятся, смешайте майонез, перцы и чесночную соль.
- Теперь, когда кукуруза прожарилась, ее нужно вынуть из сковороды и обмазать получившимся соусом.
- Подавать блюдо можно с дольками лайма. Приятного аппетита!
2
Панцанелла по-итальянски
Ингредиенты
- Цельнозерновой хлеб без корки (нарезанный кубиками) — 3 стакана;
- Бальзамический уксус — 1 столовая ложка;
- Спелые помидоры — 4 штуки;
- Оливковое масло — 2 столовых ложки;
- Свежие зерна кукурузы — 3 стакана;
- Перец серрано — 1 штука;
- Репчатый лук — 1 штука;
- Свежая кинза — 0,25 стакана.
- Соль — 0,25 чайной ложки.
Кукуруза.
СС0
Приготовление
- Хлеб, нарезанный кубиками и разложенный на противне, поджарить в заранее разогретой до 150 градусов духовке — чтобы мякиш приобрел золотистый цвет.
- В большой миске смешать уксус, соль, нарезанные помидоры с соком и чеснок.
- Нагреть на сковороде оливковое масло и поджарить на нем зерна кукурузы примерно 3 минуты.
- Добавить к овощам перец серрано с луком и потомить блюдо еще 2 минуты.
- Соединить кукурузу с помидорной заправкой и теплыми сухарями, посолить, перемешать.
- Украсьте панцанеллу кинзой. Готово!
3
Кукурузный салат
Ингредиенты
- Кукуруза — 5 початков;
- Запеченный или вареный помидор — 1 штука;
- Красный лук — 1 штука;
- Болгарский перец кубиками — 1 штука;
- Лайм — 1 штука;
- Свежая кинза — по вкусу.
Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Анна Зайкова
Приготовление
- Ножом для чистки овощей срезать с кукурузы зерна и сложить их в миску.
- Добавить помидор, лук и нарезанный болгарский перец.
- Заправить салат лаймовым соком и оливковым маслом, приправить солью и перцем.
- Перед подачей блюдо посыпать кинзой.