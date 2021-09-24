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Жизнь

Почать початки. 3 нестандартных рецепта сочной кукурузы

Самый распространенный способ приготовления кукурузы — сварить ее, хорошенько сдобрить сливочным маслом и посыпать солью. Но есть и необычные рецепты блюд из традиционного осеннего овоща с желтыми «шариками». Как зажарить кукурузу по-мексикански, сделать панцанеллу и кукурузный салат.

Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Анна Зайкова
1
Кукуруза с лаймом по-мексикански

Ингредиенты

  • Сладкая кукуруза — 4 початка;
  • Кукурузное масло — 2 столовых ложки;
  • Майонез — 1 столовая ложка;
  • Порошок чили — 1 чайная ложка;
  • Чесночная соль — 1 чайная ложка;
  • Лайм — 1 штука.
Кукуруза.
Кукуруза.
СС0

Приготовление

  1. На разогретую сковороду (или гриль) выложить смазанные кукурузным маслом початки. Держать кукурузу на огне с каждой «стороны» по 6−10 минут, чтобы ее поверхность слегка обуглилась.
  2. Пока заветные овощные дары готовятся, смешайте майонез, перцы и чесночную соль.
  3. Теперь, когда кукуруза прожарилась, ее нужно вынуть из сковороды и обмазать получившимся соусом.
  4. Подавать блюдо можно с дольками лайма. Приятного аппетита!
2
Панцанелла по-итальянски

Ингредиенты

  • Цельнозерновой хлеб без корки (нарезанный кубиками) — 3 стакана;
  • Бальзамический уксус — 1 столовая ложка;
  • Спелые помидоры — 4 штуки;
  • Оливковое масло — 2 столовых ложки;
  • Свежие зерна кукурузы — 3 стакана;
  • Перец серрано — 1 штука;
  • Репчатый лук — 1 штука;
  • Свежая кинза — 0,25 стакана.
  • Соль — 0,25 чайной ложки.
Кукуруза.
Кукуруза.
СС0

Приготовление

  1. Хлеб, нарезанный кубиками и разложенный на противне, поджарить в заранее разогретой до 150 градусов духовке — чтобы мякиш приобрел золотистый цвет.
  2. В большой миске смешать уксус, соль, нарезанные помидоры с соком и чеснок.
  3. Нагреть на сковороде оливковое масло и поджарить на нем зерна кукурузы примерно 3 минуты.
  4. Добавить к овощам перец серрано с луком и потомить блюдо еще 2 минуты.
  5. Соединить кукурузу с помидорной заправкой и теплыми сухарями, посолить, перемешать.
  6. Украсьте панцанеллу кинзой. Готово!
3
Кукурузный салат

Ингредиенты

  • Кукуруза — 5 початков;
  • Запеченный или вареный помидор — 1 штука;
  • Красный лук — 1 штука;
  • Болгарский перец кубиками — 1 штука;
  • Лайм — 1 штука;
  • Свежая кинза — по вкусу.
Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Анна Зайкова

Приготовление

  1. Ножом для чистки овощей срезать с кукурузы зерна и сложить их в миску.
  2. Добавить помидор, лук и нарезанный болгарский перец.
  3. Заправить салат лаймовым соком и оливковым маслом, приправить солью и перцем.
  4. Перед подачей блюдо посыпать кинзой.
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