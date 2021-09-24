Почать початки. 3 нестандартных рецепта сочной кукурузы

Самый распространенный способ приготовления кукурузы — сварить ее, хорошенько сдобрить сливочным маслом и посыпать солью. Но есть и необычные рецепты блюд из традиционного осеннего овоща с желтыми «шариками». Как зажарить кукурузу по-мексикански, сделать панцанеллу и кукурузный салат.