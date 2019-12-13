Почем любовь: как выживают олдскульные брачные агентства Барнаула и сколько стоят их услуги

Брачные услуги, по данным 2GIS, в Барнауле предоставляют четыре агентства — «Лаванда», «Амур», «АннаРоза» и «Алые паруса». Софья Житина, корреспондент altapress.ru, выяснила, как выживает архаичный бизнес в эпоху мобильных приложений вроде Tinder, Badoo и других.

«Вы не страдаете расизмом?»

Агентство «АннаРоза» позиционирует себя как международное. В него первым делом и позвонил корреспондент altapress.ru, представившись клиенткой, которой очень хочется найти свою судьбу. Трубку взяла хозяйка агентства Анна Хрипушина.

Она рассказала, что услуги поиска пары для барнаульских девушек она предоставляет вот уже 13 лет, активно сотрудничая с партнерскими агентствами из других стран. Такой «обмен» защищает клиентов.

Анна Хрипушина,

хозяйка брачного агентства «АннаРоза»:

У нас, конечно, меньше выбор мужчин, чем на сайтах знакомств. Но это надежнее: человек, который целенаправленно пришел в брачное агентство, точно готов создать семью.

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Забегая вперед, отметим, что во всех четырех брачных агентствах ищут партнеров именно для создания семьи. Даже иностранные кандидаты рассматриваются только для серьезных отношений.

«У нас есть мужчины из Китая и Кореи. Вы не страдаете расизмом? Они идеально подходят для создания семейных отношений — заботливые очень. Как раз в январе прилетает молодой человек из Кореи, ему 35. Хороший вариант», — предложила Хрипушина. Убедившись в том, что никаких проблем с национальностью кандидата нет, она обрадовалась: подобрать идеальный вариант проще.

Стоимость международных брачных услуг в агентстве «АннаРоза» — 8 тыс. рублей. «Бывает, что мужчина берет все финансовые затраты на себя, чтобы девушке было не накладно», — отметила Хрипушина.

Она предложила встретиться в агентстве, чтобы подробнее рассказать об условиях.

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«Мы себя продаем — это нормально»

Оказалось, что брачное агентство «АннаРоза» делит маленький кабинетик на пр. Строителей, 22 со службой содействия созданию семьи «Амур». В этой «каморке» разойтись с другим клиентом оказалась целая задача — места действительно не хватает.

Владелица брачного агентства «АннаРоза» встретила лучезарной улыбкой и предложила поухаживать — взяла куртку и повесила ее на плечики. «Пора привыкать», — сказала она.

Клиенты, по словам Хрипушиной, приходят разные. «У нас все непредсказуемо — то молодежи много, то пенсионеров. Не угадаешь. Клиентки тоже разного возраста бывают — и взросленькие, и очень взросленькие.

Как и мужчины. И ситуации у всех разные — кто-то в разводе, кто-то овдовел», — рассказывает Хрипушина.

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Анкета нужна, чтобы составить портрет человека — возраст, рост и вес, несколько фактов о семье, увлечениях, пара философских вопросов. Встреча произойдет, если анкеты взаимно заинтересуют.

Анна Хрипушина,

хозяйка брачного агентства «АннаРоза»:

Вам 23 года? Такие ребята к нам редко обращаются. Поэтому настраивайтесь, что это будет мужчина после 30. Разница в десять лет — это нормально. Мужчины в этом возрасте уже более серьезные, настроены создать семью.

Обращаясь в международное брачное агентство, лучше заранее задуматься об изучении иностранных языков и оформлении документов.

Во время знакомства и общения с потенциальным партнером агентство предоставляет переводчика. Если во время переписки возникает «искра», то клиентов настраивают на личную встречу.

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Часто иностранцы прилетают в Барнаул, и агентство организует им встречи с понравившимися девушками.

Для анкеты Хрипушина посоветовала принести десять профессиональных фотографий. «Мы себя продаем, и это нормально. На фото главное — открытая улыбка. Будете цеплять взгляд своей теплотой. А то русские девушки слишком серьезные», — посоветовала она.

Анна Хрипушина,

хозяйка брачного агентства «АннаРоза»:

Вы выбрали хорошее время, чтобы начать новую жизнь. Обычно перед Новым годом мужчины думают о том, что надо найти себе пару, чтобы не встречать праздник в одиночестве.

Наша бесплатная консультация длилась около 40 минут.

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«Это не турагентство»

Брачные агентства «АннаРоза» и «Амур» объединяет не только общая площадь, но и клиентская база. Тем, кто ищет любовь и в России, и за границей, агентства предоставляют скидку и уверяют, что шанс найти свою судьбу при этом сильно увеличивается.

«Мы работаем вместе. Многие девушки рассматривают знакомства в России. Это же не турагентство — суть не в том, чтобы переехать, а в том, чтобы найти подходящего человека», — объясняет Хрипушина.

«Амур» работает в Барнауле вот уже 20 лет. Хозяйка проводила словами: «Если надумаете, то в путь». В ответ подумалось: «Главное, чтобы не в последний».

«Не кто-то там для чего-то там»

Далее в списке 2GIS — агентство «Лаванда». Трубку взяли не сразу. После долгих гудков озорной женский голос сказал: «Здравствуйте! «Лаванда»!"

Свадьба. СС0.

Брачное агентство «Лаванда» тоже оказалось международным. Сотрудница предложила на выбор много направлений — Греция, Италия, Испания, Германия и другие. Последовал быстрый опрос — возраст, семейное положение, пара фактов о себе, откуда хотели бы партнера. Услышав «мне все равно, я просто ищу свою любовь», девушка обрадовалась и ответила: «Замечательное желание». И заверила, что в их базе очень много хороших мужчин.

«Вам 23, поэтому достаточно, чтобы он был только добрый и красивый. Хотя также важно, чтобы он был в состоянии за себя заплатить, чтобы у него был хороший автомобиль и квартира. У нас только такие. Других нет. Взрослые клиенты понимают, что в клубах нормальную девушку не найдешь, поэтому приходят к нам», — начала убеждать сотрудница агентства.

«Стоимость жениха» в брачном агентстве «Лаванда» — от 7 до 25 тыс. рублей. Сотрудница агентства отметила, что они делают рассрочку — 5 тыс. рублей сразу, а 2 тыс. через два месяца. При удачном раскладе — еще 7 тыс. рублей. Откуда взялась сумма «до 25 тыс. рублей», объяснить она так и не смогла. «В договоре все прописывается. Иногда все расходы на себя берет мужчина. Рассрочку предоставляем, понимаем, что Барнаул — это не Москва», — сказала сотрудница «Лаванды».

Свадьба CCO

Ее хорошее настроение и энтузиазм быстро иссякли после пары уточняющих вопросов. Последовали громкие вздохи, в голосе появились нотки враждебности.

«Мы работаем напрямую с партнерскими агентствами. Туда приходят серьезные мужчины, которые ищут себе жену, а не кого-то там для чего-то там. Мы отправляем девушку в агентство, а не к какому-то просто мужику!» — раздраженно сказала сотрудница, отвечая на вопрос о безопасности таких встреч.

Также она отметила, что агентство не работает с Турцией. «Она нам не интересна, слишком много сложностей. Мы же клинток посылаем не за «этим»», — объяснила девушка.

«Достаточно десяти встреч»

Звоним в «Алые паруса». Судя по голосу, на том конце провода милая старушка. Она периодически путается в словах и читает с листа заранее заготовленную информацию.

Свадьба. СС0.

Собеседница предупреждает, что на индивидуальную консультацию в агентстве надо записываться заранее. На нее отводится 1,5 часа.

Затем агентство заключает договор с клиентом, в котором прописываются права и обязанности сторон. Документы, по словам сотрудницы, проверяются основательно. После этого составляется развернутая анкета. В ней важно указать подробную информацию о партнере, которого хотелось бы видеть «рядышком».

«Мы думаем о безопасности девушек. Многие знакомятся на бесплатных сайтах. Но кто гарантирует, что встреча пройдет хорошо? Поэтому очень просим мужчин быть честными в ответах анкеты», — уверяет сотрудница «Алых парусов».

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Встреча с кандидатом в мужья состоится, если 70% ответов в анкете совпали. После этого пара отправляется на свидание в один из торговых центров города. Выбор «впечатлил»: «Европа», «Москва», «Весна» или «Огни».

Интересно и то, что встреча проводится вслепую. Фотографии партнеров в агентстве не показывают. Если свидание прошло неудачно — сотрудники продолжают поиски подходящего партнера, если успешно, то в базе данных ставится пауза как у мужчины, так и у женщины.

Договор заключается на один год. Но, по словам сотрудницы, 10 встреч более чем достаточно, чтобы найти свою судьбу.

Стоимость услуг в агентстве «Алые паруса» — 3 тыс. рублей.

Свадьба. СС0.

Пообщавшись со всеми игроками рынка, корреспондент altapress.ru может сделать некоторые выводы.

Не совсем понятно, зачем отдавать деньги брачным агентствам, когда в интернете полно различных сервисов и сайтов или можно вовсе познакомиться с кем-то на улице. Предполагаем, что их клиенты — люди в возрасте и число их невелико. Тем не менее агентства по-прежнему работают, а это значит, что кто-то в них обращается.