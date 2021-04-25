Почему 25 апреля обязательно нужно сходить в баню. Народные приметы на Василия Парильщика

25 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Василия Парильщика. У даты есть и другие названия: «Василий Парийский», «Василий». Народные традиции и приметы дня — в материале altapress.ru.

Народные традиции 25 апреля

«На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли. В этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах.

«Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, навидался бед», — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.

25 апреля — крайне благоприятный день для банных процедур. Только принимать их нужно со своим полотенцем. Иначе можно перенести на себя чужие несчастья.

Париться лучше после полудня. Наши предки считали, что утром в бане находится домовой. После завершения всех водных ритуалов нужно надеть свежую одежду. Тогда все болезни уйдут.

Баня. CCO.

А вот просить у соседей муку, сахар и соль не стоит. Считается, что серьезные проблемы будут и у того, кто дал, и у того, кто взял.

Народные приметы 25 апреля