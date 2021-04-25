Почему 25 апреля обязательно нужно сходить в баню. Народные приметы на Василия Парильщика

Народные традиции 25 апреля
«На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли. В этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.
Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах.
«Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, навидался бед», — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.
25 апреля — крайне благоприятный день для банных процедур. Только принимать их нужно со своим полотенцем. Иначе можно перенести на себя чужие несчастья.
Париться лучше после полудня. Наши предки считали, что утром в бане находится домовой. После завершения всех водных ритуалов нужно надеть свежую одежду. Тогда все болезни уйдут.
А вот просить у соседей муку, сахар и соль не стоит. Считается, что серьезные проблемы будут и у того, кто дал, и у того, кто взял.
Народные приметы 25 апреля
- В этот день земля если парится, то осенью богатый урожай соберете.
- Медведь просыпается и наружу выходит.
- Снег растаял весь, зима, значит, уже не вернется.
- День дождливый — первая треть мая тоже дожди будут.
- Жаркий день — урожайный год.
- Ясное и морозное утро — лето сухое и неурожайное.
- Мерцающие утренние звезды говорят о том, что через пару дней будет дождь.
- Ива распушилась — май холодным будет.
- Вода не ушла еще — овес не уродится.