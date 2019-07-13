13 июля 1923 года в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах установили памятный знак. Большие белые буквы жителям Барнаула знакомы не понаслышке, ведь в столице Алтайского края есть такие же. Altapress.ru рассказывает, почему буквы «БАРНАУЛ» круче знака Голливуда.

Знак Голливуда

Знак установили в 1923 году, сообщают на сайте Hollywoodsing.com. Общая длина надписи 110 метров, а высота — 14 метров.

Его устанавливали с рекламными целями — привлечь клиентов к новым жилым кварталам, говорится на сайте достопримечательности. Однако надпись приобрела мировую известность и ее стали ассоциировать с кино и телевидением.

Голливуд. Открытые источники.

Надпись, которую мы привыкли видеть сейчас, в момент установки была на 4 буквы длиннее — «HOLLYWOODLAND». В 1949 году последние убрали и знак принял современный вид.

Буквы «БАРНАУЛ»

Их установили в середине 1990-х годов. Инициатором стал барнаульский мэр Владимир Баварин. По проекту архитектора Сергея Боженко изготовили семиметровые буквы — металлический каркас обшитый железными листами. Ежегодно на покраску букв уходит 160 литров краски.

Почему Барнаульские буквы круче

Они объемные

В отличие от знака в Лос-Анджелесе, барнаульцам сделали объемные буквы. Надпись устойчиво стоит в Нагорном парке и приветствует всех, кто въезжает в город.

Их можно потрогать

Если вы захотите увидеть голливудские буквы вблизи, знайте — к знаку нет прямого доступа. Он огорожен, находится под охраной и видеонаблюдением — приближение к надписи незаконно.

Барнаульский же знак открыт для близкого знакомства. Территория вокруг не огорожена, но тоже находится под видеонаблюдением. Однако никто не мешает подойти поближе и даже обнять конструкцию для удачного снимка.

Есть на любой вкус и цвет

Буквы в Нагорном парке — не единственные в городе. Не так давно на подъезде к железнодорожной станции Барнаула установили еще одну объемную надпись. Ее размеры — 6 на 1,4 метра.

Эту надпись «БАРНАУЛ» видят пассажиры, прибывающие и уезжающие из города на поезде или электричке. Также ее видно с коммунального моста на проспекте Ленина (у Нового рынка). Между прочим, надпись красного цвета.

Еще одни буквы «БАРНАУЛ» расположились на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова.

Буквы «Барнаул» с подсветкой. barnaul.org

Наши буквы неизменны

Долгое время калифорнийские буквы не были защищены от вандалов. На них кончали жизнь самоубийством, в них врезались пьяные водители.

К тому же, раньше знак часто меняли, хотя несанкционированное изменение «Голливуда» запретили еще с момента установки. Активисты — в поддержку фигурантов громких дел, местные студенты — ради забавы. Вообщем, смотреть на это было не очень-то приятно.

До них недолго добираться

Для того, чтобы барнаулец или гость краевой столицы смогли увидеть надпись, им достаточно приехать на городскую набережную и подняться по лестнице в Нагорный парк.