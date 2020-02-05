Почему эвакуированных из Китая россиян закроют под охраной в санатории под Тюменью

Россияне, эвакуированные из Китая, будут направлены в Тюмень, где пройдут двухнедельный картин. Место для этого определено: санаторий в пригороде, по сообщению местных СМИ, его уже оцепили сотрудники Росгвардии. Российские власти подчеркивают, что карантин пройдут здоровые люди — Китай не выпускает со своей территории людей с признаками заболевания коронавирусом.

Санаторий в Тюмени, где разместят эвакуированных из Китая.

Это не больные

Местом, где проведут две недели около 300 россиян и граждане других стран, которые летят домой теми же рейсами, называют тюменский санаторий «Градостроитель» — сейчас это реабилитационный центр. Он расположен в 28 км от Тюмени.

Людей разместят в одном и его корпусов, стало известно «Федпресс»

Эвакуированные — не больные люди, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в эфире телеканала «Вести». Но карантин предусмотрен международными стандартами для подобных случаев.

По ее словам, среди прибывших из Китая людей нет ни одного, кто болен коронавирусом: заразившихся не выпускают из страны, на борт самолета их не пустят.

Санаторий в Тюмени , где разместят эвакуированных из Китая. Скан с телесюжет «Регион Тюмень».

Как готовятся к карантину

Вечером 4 февраля в Тюмень прибыла главный санврач России Анна Попова. Она сказала, что Тюменская область наилучшим образом зарекомендовала себя, работая с одним из двух заболевших коронавирусом.

Санаторий уже подготовил комнаты, постели, медоборудование. В нем находится много врачей, часть из них прибыли из Москвы.

Внутри учреждения есть все условия для соблюдения безопасного режима: дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения, специальные устройства для уничтожения медицинских отходов.

Санаторий в Тюмени , где разместят эвакуированных из Китая. Скан с телесюжет «Регион Тюмень».

Здание позволяет выделить отдельный номер для каждой семьи, в том числе для тех, кто путешествует с семьей.

Не больные , но под охраной

Санаторий обнесен заграждением (ряд СМИ утверждают, что его огородили за два дня), по периметру выставлена охрана.

Санаторий в Тюмени , где разместят эвакуированных из Китая. Скан с телесюжет «Регион Тюмень».

Ura.ru рассказывает, что в ворота с позитивными надписями «Добро пожаловать» и «Жизнь прекрасна» периодически заезжают небольшие покрытые тентом грузовики с лекарствами.

Бойцы Росгвардии тщательно осматривают каждый из них перед тем, как запустить на территорию базы. Полиция организовала два контрольно-пропускных поста, бойцы Росгвардии рассредоточены по всему периметру.

Первых эвакуированных в санаторий должны привезти утром 5 февраля.

Когда все началось

Власти Китая объявили о вспышке нового вируса пневмонии 31 декабря 2019 года. Ее эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Кроме КНР случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Японии, Южной Корее, США, Германии, Франции, Вьетнаме и ряде других стран. В России впервые выявили больных новым типом патогена 31 января, напоминает dailystorm.ru.