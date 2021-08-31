В одной из своих работ алтайский исследователь Степан Гуляев писал, что в XIX веке на Алтай прилетали фламинго. Также он поведал о случае, когда здесь видели розовых скворцов. Судя по записям, всех их ждала незавидная участь. Рассказываем.

Как часто фламинго прилетают на Алтай?

Фламинго прилетают в Алтайский край редко, чаще всего по одному, иногда маленькой группой от 2 до 12 птиц, пишет altlib.ru.

Есть ли зафиксированные случаи?

За время всех наблюдений, фламинго в Алтайском крае видели не часто. Несколько таких случаев описал известный алтайский этнограф, фольклорист и историк Степан Гуляев в работе «О фламингах Алтайского горного округа»:

…осенью 1852 г. в Алтайском горном округе крестьяне д. Тырышкиной (в 50 в. от Бийска), заметили на луговой стороне р. Песчаной семь невиданных до того птиц, застрелили трех и представили бывшему управителю горнозаводских крестьян А. Айдарову, как редкость. Г. Айдаров немедленно отправил фламингов в Барнаульский зоологический музей, где были из них чучулы.

Фламинго. Северский зоопарк

А еще?

Другой случай, описанный Гуляевым, относится к октябрю 1869 года:

…крестьянин Чумышской волости д. Копыловой (85 в. от Барнаула) Смирнов застрелил одного фламинго, которого передал учителю сельской школы К. Р. Тигину.

Исследователь писал, что убитый Смирновым фламинго был еще молодой, так как не достиг свойственного этим птицам белого цвета перьев с красными пятнами на крыльях.

Также Гуляев описал внешний вид птицы: «Перья на шее у него пепельного цвета; на спине светлорыжие как у ястреба; маховые и надхвостные — черные…»

Фламинго. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Что там с розовым скворцом?

Степан Гуляева писал: «Кроме фламингов прилетают, но весьма редко розовые скворцы. Один из барнаульских охотников С. М. Козлов, говорил нам, что лет пятнадцать назад он убил в, верстах в трех от города вверх по речке Барнаулке пару этих птичек, а после этого не встречал уже больше».