30 сентября
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Жизнь

Почему 2ГИС удалили из App Store

Несколько дней назад приложение 2ГИС удалили из App Store. Рассказываем, почему так произошло.

iPhone 12.
iPhone 12.
CC0

Почему 2ГИС удалили из App Store?

2ГИС на 72% принадлежит «Сберу», приложения которого ранее также исчезли из App Store. Это произошло, поскольку банк попал в санкционный список США.

Какие приложения тоже пропали?

В их числе «СберБизнес», «СберИнвестор X», а также «Сбербанк онлайн».

А какие приложения «Сбера» остались?

В App Store остались «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».

Установленные приложения 2ГИС по-прежнему работают?

Да, установленные приложения 2ГИС по-прежнему работают. Данные ежедневно обновляют. Кроме того, можно скачивать карты городов.

Что сделают разработчики?

Как сообщает «Москва 24», для Apple адаптируют веб-версию 2ГИС.

Мобильное приложение &quot;ДубльГис&quot;.
Мобильное приложение «ДубльГис».

Что говорят в компании?

«Советуем не удалять приложение, если у вас айфон. Если удалили или если у вас новый айфон воспользуйтесь веб-версией на сайте 2gis.ru — создайте иконку на главном экране. Так будет удобнее», — заявили в пресс-службе компании.

А 2ГИС доступен в Google Play?

Да, доступен.

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