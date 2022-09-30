Почему 2ГИС удалили из App Store?
2ГИС на 72% принадлежит «Сберу», приложения которого ранее также исчезли из App Store. Это произошло, поскольку банк попал в санкционный список США.
Какие приложения тоже пропали?
В их числе «СберБизнес», «СберИнвестор X», а также «Сбербанк онлайн».
А какие приложения «Сбера» остались?
В App Store остались «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».
Установленные приложения 2ГИС по-прежнему работают?
Да, установленные приложения 2ГИС по-прежнему работают. Данные ежедневно обновляют. Кроме того, можно скачивать карты городов.
Что сделают разработчики?
Как сообщает «Москва 24», для Apple адаптируют веб-версию 2ГИС.
Что говорят в компании?
«Советуем не удалять приложение, если у вас айфон. Если удалили или если у вас новый айфон воспользуйтесь веб-версией на сайте 2gis.ru — создайте иконку на главном экране. Так будет удобнее», — заявили в пресс-службе компании.
А 2ГИС доступен в Google Play?
Да, доступен.