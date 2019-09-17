Почему икону «Неопалимая купина» почитают пожарные и о чем ей молятся

17 сентября в православной церкви установлен праздник в честь известной чудотворной иконы Божией Матери «Неопалимая купина». Ее считают защитницей от стихийных бедствий и пожаров. Что такое неопалимая купина и почему икону так почитают в России — в материале altapress.ru.

Что такое неопалимая купина

Неопалимая купина — важный христианский символ, история которого идет из Ветхого Завета, пишет tsargrad.tv. Согласно церковному преданию, Бог явился своему пророку Моисею из горящего и несгорающего куста купины.

Икона Божией Материе «Неопалимая купина» СС0 , via Wikimedia Commons

Что за икона «Неопалимая купина» и о чем ей молятся

Впоследствии этот образ связался с Богородицей и непорочным зачатием Иисуса Христа. Одну из наиболее древних икон Божией Матери «Неопалимая купина» принесли в Москву в 1390 году.

В XIX веке в России народ стал особенно почитать икону. Богородицу стали просить запретить дом от пожаров.

С тех пор новые храмы, посвященные этой иконе, часто строили при пожарных частях. Российские пожарники чтут икону «Неопалимая купина», пишет foma.ru.