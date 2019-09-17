Почему икону «Неопалимая купина» почитают пожарные и о чем ей молятся

Что такое неопалимая купина
Неопалимая купина — важный христианский символ, история которого идет из Ветхого Завета, пишет tsargrad.tv. Согласно церковному преданию, Бог явился своему пророку Моисею из горящего и несгорающего куста купины.
Что за икона «Неопалимая купина» и о чем ей молятся
Впоследствии этот образ связался с Богородицей и непорочным зачатием Иисуса Христа. Одну из наиболее древних икон Божией Матери «Неопалимая купина» принесли в Москву в 1390 году.
В XIX веке в России народ стал особенно почитать икону. Богородицу стали просить запретить дом от пожаров.
С тех пор новые храмы, посвященные этой иконе, часто строили при пожарных частях. Российские пожарники чтут икону «Неопалимая купина», пишет foma.ru.