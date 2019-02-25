Почему Иверскую икону называют «Вратарницей» и в чем она помогает

25 февраля — православный праздник в честь Иверской иконы Божией Матери. Святыня хранится на Афоне, и ее никогда оттуда не увозят. Рассказываем, в чем помогает Иверская икона и почему ее прозвали «Вратарницей».

Почему Иверскую икону называют «Вратарницей»?

По церковному преданию, в XI веке иноки Иверского монастыря на Афоне увидели на море огненный столп: он стоял над иконой Божией Матери. Но подойти к иконе и вынести ее на берег никто не мог. Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и повелела идти к образу по воде. Старец послушался и смог взять чудесную икону.

Образ внесли в церковь. Но на следующий день икону нашли над вратами обители. Снова перенесли: на утро действо повторилось. Богородица явилась одному из иноков во сне и объявила, что она хочет быть хранительницей обители. Тогда икону разместили над воротами.

Поэтому Иверскую икону Божией Матери называют «Вратарница», пишет foma.ru. Сейчас она расположена в небольшом специально построенном храме внутри монастыря, недалеко от ворот.

Иверская икона: описание

На Иверской иконе Богородица изображена по пояс, головой она слегка наклоняется к сыну. На левой руке Божией Матери сидит Христос. Правую руку с благословляющим жестом он вытянул к Богородице, а в левой держит свиток.

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Иверская икона Божией Матери: в чем помогает?

У Иверской иконы просят защиты от бедствий — ограблений, пожаров, потопов, ей молятся об исцелении душевных и телесных заболеваний, пишет hram-kupina.ru.

Но это не ограничения, а скорее традиция. К Иверской иконе можно обращаться в любой трудной жизненной ситуации.