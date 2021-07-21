Почему 21 июля можно найти свою любовь. Народные приметы на День Прокопия

С чего все началось
Праздник имеет такое название в честь великомученика святого Прокопия, а также в честь явления в Казани иконы Божьей Матери.
Кроме того, в этот день на Руси начинали жать рожь. Отсюда название — Жатвенник.
Что делали девушки 21 июля
Девушки, которые мечтали о замужестве, выходили на пригорок, чтобы насобирать там различные травы или березовых листьев. После они заливали траву кипяченой водой и ставили отвар у иконы Божьей матери, после чего ложились спать.
Утром нужно было умыться этим отваром, читая молитву, либо три раза обтереть лицо. Затем взять траву у иконы и подбросить ее над собой, думая в этот момент о большой любви.
Считалось, что таким способом они могут привлечь к себе внимание суженого.
Как лечили слабое зрение
В этот день человек, который имел проблемы со зрением, должен был купить в храме небольшую икону с изображением Божьей матери. После подойти с ней к любому водоему, трижды перекреститься и поцеловать икону, одновременно приговаривая следующие слова: «Матерь Божья, помоги, мне зор крепкий сохрани!». И опустить голову в воду с открытыми глазами или просто обмыть их руками.
К этому же дню в лесах поспевала черника. Собирать ее выходили, в основном, дети и старики. Ягоду также считали чудодейственной. Отсюда пошла вера в то, что черника помогает больным глазами.
Народные приметы 21 июля
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Если поспевало жито — в этот день начинали жатву.
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Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.
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Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.
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Пчелы ведут себя агрессивно — к засухе.
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Если 21 июля погода хорошая — можно приступать к севу озимых.
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Страдную пору осилишь — гору с места сдвинешь.
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На Прокопа начинай в огороде прополку.
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На Прокопия-жатвенника сильная жара начинается.
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Зерно в колосу — торопись жать полосу.
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В ягодный год — дел невпроворот.