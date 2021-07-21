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Жизнь

Почему 21 июля можно найти свою любовь. Народные приметы на День Прокопия

21 июля в православной Руси отмечали День Прокопия Жнеца. Другие названия этого праздника — День Прокопа, День жатвенника, День иконы Казанской Божьей Матери.

Девушки. Платья. Лето
Девушки. Платья. Лето
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С чего все началось

Праздник имеет такое название в честь великомученика святого Прокопия, а также в честь явления в Казани иконы Божьей Матери.

Кроме того, в этот день на Руси начинали жать рожь. Отсюда название — Жатвенник.

Что делали девушки 21 июля

Девушки, которые мечтали о замужестве, выходили на пригорок, чтобы насобирать там различные травы или березовых листьев. После они заливали траву кипяченой водой и ставили отвар у иконы Божьей матери, после чего ложились спать.

Лето. Девушка в поле.
Лето. Девушка в поле.
СС0

Утром нужно было умыться этим отваром, читая молитву, либо три раза обтереть лицо. Затем взять траву у иконы и подбросить ее над собой, думая в этот момент о большой любви.

Считалось, что таким способом они могут привлечь к себе внимание суженого.

Как лечили слабое зрение

В этот день человек, который имел проблемы со зрением, должен был купить в храме небольшую икону с изображением Божьей матери. После подойти с ней к любому водоему, трижды перекреститься и поцеловать икону, одновременно приговаривая следующие слова: «Матерь Божья, помоги, мне зор крепкий сохрани!». И опустить голову в воду с открытыми глазами или просто обмыть их руками.

Женщина. Глаза.
Женщина. Глаза.
СС0

К этому же дню в лесах поспевала черника. Собирать ее выходили, в основном, дети и старики. Ягоду также считали чудодейственной. Отсюда пошла вера в то, что черника помогает больным глазами.

Народные приметы 21 июля

  • Если поспевало жито — в этот день начинали жатву.

  • Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.

  • Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.

  • Пчелы ведут себя агрессивно — к засухе.

  • Если 21 июля погода хорошая — можно приступать к севу озимых.

  • Страдную пору осилишь — гору с места сдвинешь.

  • На Прокопа начинай в огороде прополку.

  • На Прокопия-жатвенника сильная жара начинается.

  • Зерно в колосу — торопись жать полосу.

  • В ягодный год — дел невпроворот.

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