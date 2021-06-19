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Жизнь

Почему 19 июня лучше не путешествовать? Народные приметы на день Лариона

19 июня отмечается народно-христианский праздник — день Лариона Пропольника. У него есть несколько других названий: «Илларион», «Ларивон», «Ларион», «Прополки». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Цветы.
Цветы.
СС0

Народные традиции 19 июня

На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят.

«Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

Сны, которые приснятся 19 июня, имеют особое значение. Увидеть роды — к долгой жизни, призывать Бога — к радости, есть кислое — к плохому настроению, прислуживать кому-либо — к клевете против вас, раны на теле близких — к новым родственникам, лакомиться сладким — к лести в ваш адрес, есть горькое блюдо — к разочарованию в семейной жизни, увидеть себя в платье не по размеру — вас выживут с работы или службы.

Девушкам не стоит нюхать растущие цветы. Считается, что после этого вся красота юной представительницы прекрасного пола уйдет в землю. Кроме того, кожа начнёт портиться, возможны высыпания и покраснения. Нельзя ухаживать за чужим огородом. Наши предки были уверены, что это принесёт в дом беды и несчастья.

Более того, если муж и жена будут вместе заниматься дачными делами, то вскоре крупно поссорятся. Поэтому супругам рекомендуется не выходить в сад вместе. Этот день — один их самых неудачных для смены работы: новый коллектив не примет.

Горы и цветы
Горы и цветы
СС0
Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com
Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com
Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com
Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com
Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Даже если внешне все будет благопристойно, то в будущем придётся столкнуться с клеветником и сплетником. Дальнюю поездку тоже лучше отложить. Ничего, кроме неприятностей, она не принесет.

Народные приметы 19 июня

  • Ветер дует с востока — летний сезон будет дождливым.
  • Резко похолодало — погода к лучшему переменится.
  • Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день — погода улучшится.
  • С зари в поле жаворонка не слышно — скоро будет ненастье.
  • Если выполоть все сорняки на Лариона при убывающей луне, то они больше не вырастут.
  • Прополотая в этот день земля каждому сделает подарок: девушке — красоту, женщине — здоровье, мужчине — силу, а семье — вкусное угощение.
  • Ларионов день хорош для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.
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