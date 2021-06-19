Почему 19 июня лучше не путешествовать? Народные приметы на день Лариона

19 июня отмечается народно-христианский праздник — день Лариона Пропольника. У него есть несколько других названий: «Илларион», «Ларивон», «Ларион», «Прополки». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 19 июня

На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят.

«Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

Сны, которые приснятся 19 июня, имеют особое значение. Увидеть роды — к долгой жизни, призывать Бога — к радости, есть кислое — к плохому настроению, прислуживать кому-либо — к клевете против вас, раны на теле близких — к новым родственникам, лакомиться сладким — к лести в ваш адрес, есть горькое блюдо — к разочарованию в семейной жизни, увидеть себя в платье не по размеру — вас выживут с работы или службы.

Девушкам не стоит нюхать растущие цветы. Считается, что после этого вся красота юной представительницы прекрасного пола уйдет в землю. Кроме того, кожа начнёт портиться, возможны высыпания и покраснения. Нельзя ухаживать за чужим огородом. Наши предки были уверены, что это принесёт в дом беды и несчастья.

Более того, если муж и жена будут вместе заниматься дачными делами, то вскоре крупно поссорятся. Поэтому супругам рекомендуется не выходить в сад вместе. Этот день — один их самых неудачных для смены работы: новый коллектив не примет.

Горы и цветы СС0 Цветы , букет , флористика. unsplash.com Цветы , букет , флористика. unsplash.com Цветы , букет , флористика. unsplash.com Цветы , букет , флористика. unsplash.com Цветы , букет , флористика. unsplash.com

Даже если внешне все будет благопристойно, то в будущем придётся столкнуться с клеветником и сплетником. Дальнюю поездку тоже лучше отложить. Ничего, кроме неприятностей, она не принесет.

Народные приметы 19 июня