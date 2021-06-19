Почему 19 июня лучше не путешествовать? Народные приметы на день Лариона

Народные традиции 19 июня
На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят.
«Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.
Сны, которые приснятся 19 июня, имеют особое значение. Увидеть роды — к долгой жизни, призывать Бога — к радости, есть кислое — к плохому настроению, прислуживать кому-либо — к клевете против вас, раны на теле близких — к новым родственникам, лакомиться сладким — к лести в ваш адрес, есть горькое блюдо — к разочарованию в семейной жизни, увидеть себя в платье не по размеру — вас выживут с работы или службы.
Девушкам не стоит нюхать растущие цветы. Считается, что после этого вся красота юной представительницы прекрасного пола уйдет в землю. Кроме того, кожа начнёт портиться, возможны высыпания и покраснения. Нельзя ухаживать за чужим огородом. Наши предки были уверены, что это принесёт в дом беды и несчастья.
Более того, если муж и жена будут вместе заниматься дачными делами, то вскоре крупно поссорятся. Поэтому супругам рекомендуется не выходить в сад вместе. Этот день — один их самых неудачных для смены работы: новый коллектив не примет.
Даже если внешне все будет благопристойно, то в будущем придётся столкнуться с клеветником и сплетником. Дальнюю поездку тоже лучше отложить. Ничего, кроме неприятностей, она не принесет.
Народные приметы 19 июня
- Ветер дует с востока — летний сезон будет дождливым.
- Резко похолодало — погода к лучшему переменится.
- Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день — погода улучшится.
- С зари в поле жаворонка не слышно — скоро будет ненастье.
- Если выполоть все сорняки на Лариона при убывающей луне, то они больше не вырастут.
- Прополотая в этот день земля каждому сделает подарок: девушке — красоту, женщине — здоровье, мужчине — силу, а семье — вкусное угощение.
- Ларионов день хорош для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.