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Жизнь

Почему 23 июня лучше не выходить из дома? Народные приметы на день Тимофея

23 июня отмечено в народном календаре днем Тимофея. Иначе он называется: «Знамения Тимофея», «День призраков», «Тимофей». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Открытая дверь.
Открытая дверь.
СС0

Народные традиции 23 июня

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару.

А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Считалось, что с 23 июня по земле начинают ходить призраки. Поэтому многие люди старались не выходить из дома без особой надобности. А, чтобы отогнать от себя всю нечистую силу, люди обязательно купались в прудах или парились в бане, но, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.

Лучше не пользоваться карманными зеркалами. Считается, что в этот день с ними играют нечистые силы, поэтому их легко разбить. А после этого неминуемы беды.

Цветы
Цветы
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Цветы
Цветы
СС0
Васильки. Цветы
Васильки. Цветы
СС0
Васильки. Цветы
Васильки. Цветы
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Нельзя смотреть на радугу на небе. Само это явление 23 июня — хороший знак, но если любоваться ей, то весь следующий год будет голодным. За столом рядом с незамужней девушкой должно сидеть только нечетное число людей. Иначе она в ближайший год так и не встретит вторую половинку.

Народные приметы 23 июня

  • Погода хорошая, а муравьев не видно — к ненастью.
  • Отсутствие дождя в этот день обещало засуху.
  • Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи — к граду.
  • Радуга в этот день предвещает голодный год.
  • В лесу вечером теплее, чем в поле, значит, будут погожие дни.
  • Потерять перчатку — к беде. Зеркало разбить — к большому лиху. Увидеть возле жилья стаю волков — к падежу скота.
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