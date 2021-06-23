Почему 23 июня лучше не выходить из дома? Народные приметы на день Тимофея

Народные традиции 23 июня

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару.

А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Считалось, что с 23 июня по земле начинают ходить призраки. Поэтому многие люди старались не выходить из дома без особой надобности. А, чтобы отогнать от себя всю нечистую силу, люди обязательно купались в прудах или парились в бане, но, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.

Лучше не пользоваться карманными зеркалами. Считается, что в этот день с ними играют нечистые силы, поэтому их легко разбить. А после этого неминуемы беды.

Цветы СС0 Цветы СС0 Васильки. Цветы СС0 Васильки. Цветы СС0

Нельзя смотреть на радугу на небе. Само это явление 23 июня — хороший знак, но если любоваться ей, то весь следующий год будет голодным. За столом рядом с незамужней девушкой должно сидеть только нечетное число людей. Иначе она в ближайший год так и не встретит вторую половинку.

Народные приметы 23 июня