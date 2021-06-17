Почему 17 июня нельзя обниматься? Народные приметы на Митрофанов день

17 июня отмечено в народном календаре Митрофановым днем. У него есть и другие названия: «Митрофан Навозник», «Митрофаний». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 17 июня

В народном прозвище Митрофана — Навозник — не было ничего оскорбительного для святого. Напротив, к навозу крестьяне всегда относились с уважением, как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить.

Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять».

На Митрофана также окликали ветер, просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья».

В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

Не рекомендуется смотреть на свое отражение в воде, в витринах и окнах. Наши предки были уверены, что тот, кто ослушается запрета, лишится любви. Поэтому в этот день советовали пользоваться только личным зеркалом, которое не таит в себе чужую энергетику.

Лучше не обниматься при встрече, даже с родными. Считается, что между объятиями может появиться нечисть, которая заберет энергию обоих людей. Еще одна примета связана с «приветственной» привычкой хлопать человека по плечу. В этот день так лучше не делать, иначе можно ему «нахлопать» болезни.

Огород. СС0 Огород. СС0 Кабачок. Забор. Огород СС0

Даже профессиональных пловцов призывают в этот день не заплывать далеко. Считается, что Водяной ищет себе компанию и запросто может утащить человека на дно. В этот день нельзя есть треснутое яйцо. Наши предки говорили, что в него может забраться нечистая сила, поэтому съевший такой продукт начнет всячески страдать и хандрить.

Сны (особенно яркие) могут исполниться очень скоро. Вообще, в сновидениях можно увидеть то, от чего необходимо избавиться.

Народные приметы 17 июня