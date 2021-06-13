Почему 13 июня нельзя переезжать? Народные приметы на Еремеев день

Народные традиции 13 июня
13 июня молились святым, просили у них спасения души и хорошего урожая. Праздник называется Еремей Распрягальник. Распрягали коней, благодарили их за работу, купали и баловали всякими лакомствами.
В этот день их уже не запрягали, следуя поверью, что животное может заболеть, и откладывали поездку. Сеятели также давали себе послабление, качались по траве, чтобы снять напряжение, вызванное страдой.
Про посевную говорили, что на Еремея она начинается и заканчивается. А все потому, что месяцем ранее, в день почитания пророка Иеремии, отмечался Еремей Запашник, или Запрягальник — начало сева. В представлении крестьян все трое святых (Иеремия, Ерм и Ермий) слились воедино.
Еще праздник называют Еремей-бобовник, потому что нужно было сеять фасоль и бобы.
Кроме этого, существовала традиция, связанная с легендой о полевике (житном деде), который обитал в поле. Вместе со своими детьми, луговиками и межевиками, он мог напакостить: испортить хлеба, напустить змей, сбить с пути или увести в болото, даже задушить.
Поэтому крестьяне, чтобы задобрить старика, несли ему на пашню или в ров возле дороги угощения: зерна, яблоки, яйца, не жалели даже тушку старого петуха. После напряженных рабочих дней в полях, наконец-то собирались всей семьей для отдыха, встречались за столом с родственниками и друзьями.
Сны в эту ночь покажут не только проблемы, которые могут мучить в реальной жизни, но и их решение.
Это будет не самое удачное время для переезда. Решившись на смену обстановки, можно навлечь на себя различные проблемы: финансовые, карьерные и другие. В этот день нельзя будет не только ругаться, но и в принципе разговаривать на повышенных тонах. Считается, что излишняя эмоциональность привлечёт в дом беды и несчастья.
Под запретом будут розыгрыши, которые способны напугать кого-либо. Страх, который поселится в душе человека 13 июня, долго не отпустит его. Нельзя в этот день поднимать булавку. В противном случае можно забрать на себя всю негативную энергию, накопившуюся на острие.
Народные приметы 13 июня
- Непогода в этот день к суровой зиме, ясно и тепло — к богатому хлебороду.
- Чем продолжительнее осадки, тем беднее будет урожай хлеба.
- С утра роса — будет солнечный день.
- Утром туман — готовь побольше лукошко для грибов.
- Пауки активно трудятся перед наступлением ясных дней. А если кукушка ленится куковать, последующие дни будут непогожими.