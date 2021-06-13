Почему 13 июня нельзя переезжать? Народные приметы на Еремеев день

13 июня отмечается народно-христианский праздник — день Еремея Распрягальника. У него есть и другие названия: «Еремей», «Еремей-бобовник». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 13 июня

13 июня молились святым, просили у них спасения души и хорошего урожая. Праздник называется Еремей Распрягальник. Распрягали коней, благодарили их за работу, купали и баловали всякими лакомствами.

В этот день их уже не запрягали, следуя поверью, что животное может заболеть, и откладывали поездку. Сеятели также давали себе послабление, качались по траве, чтобы снять напряжение, вызванное страдой.

Про посевную говорили, что на Еремея она начинается и заканчивается. А все потому, что месяцем ранее, в день почитания пророка Иеремии, отмечался Еремей Запашник, или Запрягальник — начало сева. В представлении крестьян все трое святых (Иеремия, Ерм и Ермий) слились воедино.

Еще праздник называют Еремей-бобовник, потому что нужно было сеять фасоль и бобы.

Кроме этого, существовала традиция, связанная с легендой о полевике (житном деде), который обитал в поле. Вместе со своими детьми, луговиками и межевиками, он мог напакостить: испортить хлеба, напустить змей, сбить с пути или увести в болото, даже задушить.

Поэтому крестьяне, чтобы задобрить старика, несли ему на пашню или в ров возле дороги угощения: зерна, яблоки, яйца, не жалели даже тушку старого петуха. После напряженных рабочих дней в полях, наконец-то собирались всей семьей для отдыха, встречались за столом с родственниками и друзьями.

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Сны в эту ночь покажут не только проблемы, которые могут мучить в реальной жизни, но и их решение.

Это будет не самое удачное время для переезда. Решившись на смену обстановки, можно навлечь на себя различные проблемы: финансовые, карьерные и другие. В этот день нельзя будет не только ругаться, но и в принципе разговаривать на повышенных тонах. Считается, что излишняя эмоциональность привлечёт в дом беды и несчастья.

Под запретом будут розыгрыши, которые способны напугать кого-либо. Страх, который поселится в душе человека 13 июня, долго не отпустит его. Нельзя в этот день поднимать булавку. В противном случае можно забрать на себя всю негативную энергию, накопившуюся на острие.

Народные приметы 13 июня