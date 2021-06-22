Почему 22 июня нельзя убивать комаров? Народные приметы на Кириллин день

22 июня отмечается народно-христианский праздник — Кириллин день. У него есть и другие названия: «Кирилл», «Кирилла», «Кирило». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 22 июня

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

Начинала поспевать земляника. «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает», — эту народную загадку русские люди знали с детства. О происхождении ягоды существовала легенда.

В давние времена земляника ничем не плодоносила, и когда Иисус Христос, еще будучи ребенком, гулял по лесу, она очень опечалилась, что ничем не может его порадовать. Будущий Спаситель услышал слова растения, наклонился к нему и поцеловал. На месте поцелуя сразу же выросла сладкая ягодка с чудесным ароматом.

С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».

Комнатные растения. unsplash.com Комнатные растения. unsplash.com Комнатные растения. unsplash.com Комнатные растения. unsplash.com

Сны, увиденные в эту ночь, большого значения иметь не будут. Если приснится кошмар, нужно просто рассказать о нем бегущей воде — она унесет все плохое, в том числе воспоминания о сновидении.

Считалось, что 22 июня нежелательно работать с растениями. И посадки, и пересадки растений неблагоприятны. Также нельзя убивать мошкару и комаров, особенно после обеда. Предки считали, что таким образом насекомых станет только больше.

Народные приметы 22 июня