Почему 20 июня нужно носить золото? Народные приметы на день Федота

Народные традиции 20 июня

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает — рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет — колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.

Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром — ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место — это предвещало град и холод.

Рыбакам не рекомендуется забирать первую пойманную рыбу себе. Ее необходимо отпустить обратно в водоем — тогда улов обещает быть хорошим. Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами — их нужно собрать в прическу, в противном случае вскоре можно лишиться шевелюры.

Не стоит в этот день носить серебро — оно может забрать энергию. Обратный эффект будет от золота. Причем наши предки советовали, надев драгоценности, постоять на солнце, чтобы украшения впитали в себя его свет.

Ювелирное украшение. CCO. Украшения. Бусы. СС0 Украшения , драгоценности. CC0 Украшения. СС0

Предложение руки и сердца и признание в любви лучше перенести на другой день. 20 июня — не лучшее время для такого шага. Считается, что любимый человек может отказать или в браке не будет счастья. Нельзя сетовать на свою судьбу. Иначе жизнь поставит в такие условия, что придется горевать по-настоящему.

Народные приметы 20 июня