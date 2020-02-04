Почему крупная торговая сеть «Мария-Ра» решила обанкротить маленькое барнаульское ТСЖ

Девять лет продолжается масштабная война между крупной торговой сетью «Мария-Ра» и маленьким ТСЖ «Ленина, 26». В разное время товарищество требовало от ритейлера восстановить окна, убрать разгрузочную, платить арендную плату за вывеску и кондиционер на стене. И, что интересно, одерживало победы. Накал страстей достиг предела — и вот уже сама торговая сеть подала в суд на банкротство ТСЖ. Altapress.ru разбирался в подробностях конфликта.

Долги и разруха

ТСЖ работает с 2008 года, в здании 60 квартир, а весь первый этаж занят юридическими лицами (их на данный момент 11).

В 2011 году председателем жилтоварищества назначили Татьяну Головину. По словам женщины, в наследство она получила долги и разруху, а основными должниками оказались юрлица.

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина , 26»:

В 2011 году только «Мария-Ра» задолжала нам около 180 тыс. рублей. При бывшем председателе они не платили вообще. На сегодня их долг — 90 тыс. рублей, из которых 70 тыс. — это текущее содержание. На эти деньги существует ТСЖ. Как мы можем нормально работать, если каждый месяц идут недоплаты со стороны юридических лиц? А площади их помещений — от 100 кв. м на каждого. Мы платим зарплату, налоги и остаемся ни с чем.

Татьяна Головина. altapress.ru

По словам Головиной, они пытались уладить вопрос о долгах с ритейлером мирно, но на контакт с ними не шли. Поэтому в 2012 году пришлось обратиться в суд.

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина , 26»:

Мы пытались решить вопрос с руководством мирно. Но с Ракшиным так и не встретились, нас «отпинывали» к юристам. Что они доносят собственнику — мы не знаем. Может быть, он вообще не в курсе событий.

Ограничен доступ к коммуникациям

Со временем у ТСЖ накопилось к магазину много претензий, которые оно пыталось решить в судах. С 2012 года товарищество инициировало более десятка процессов в одном только арбитраже. «Ленина, 26» требовало от «Марии-Ра» убрать кондиционеры с фасада, платить за аренду участка, на котором магазин соорудил разгрузочную.

Ленина , 26. altapress.ru Ленина , 26. altapress.ru Ленина , 26. altapress.ru

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина , 26»:

Это была самовольная постройка — внешний вид здания изменили без согласования с собственниками помещений.

В основном судебные дела ТСЖ выигрывало. Разгрузочную демонтировали по решению суда. Однако пристрой до конца не разобрали, и доступ к канализационному выпуску, который идет от одного из подъездов, по-прежнему закрыт. «Если случится авария, мы не сможем ничего сделать», — объясняет Головина.

Председатель ТСЖ переживает: над этим местом круглые сутки работают блоки конденсаторов холодильных аппаратов.

«За счет потребления тепла они производят холод. Мы считали, дом переплачивает около 40 тыс. в месяц из-за этого. А три двери магазина — одна с центрального входа и две в складские помещения — открыты постоянно. Тепло-то не сохраняется», — рассказывает Головина.

Ленина , 26. altapress.ru

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина , 26»:

Сейчас под моей квартирой находится склад, который сделали в 2017 году. До этого там были кабинеты. По законодательству с 2016 года нельзя оборудовать складские помещения под жилыми. Это уже конфликт лично со мной.

Закрытые пространства

Место, где большие грузовые машины «Марии-Ра» разгружали товар, находится там же, где подъезды. Чтобы они не заезжали во двор, жители закрыли проезд металлическими воротами-решетками.

ТСЖ «Ленина , 26» огородило въезд во двор со всех сторон. Начало 2019 года. Анна Зайкова.

Владимир,

жилец дома на пр. Ленина , 26:

Двор не предусмотрен для того, чтобы в него заезжали грузовые машины. Это попросту вредительство — они могут помять автомобили жильцов.

Тут уже судиться с товариществом начал ритейлер: в арбитражном суде он потребовал освободить проезд во двор, признать незаконной установку ворот со стороны пр. Ленина и ул. Интернациональной, а также обязать ТСЖ их демонтировать.

Проспект Ленина , 26 , ноябрь 2019 года. Анна Зайкова.

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина , 26»:

Ворота мы поставили на деньги жильцов. Собрали 200 тыс. рублей. Есть все подтверждающие документы, что они не являются собственностью ТСЖ. Жители были возмущены. Говорили: может, они и детскую площадку приедут срежут?

В суде — в трех инстанциях — маленькое ТСЖ в очередной раз положило одну из крупнейших торговых сетей России на лопатки. Однако, как рассказывает Головина, приставы без всяких оснований приехали, срезали ворота и открыли проезд. «Грузовики сейчас разгружаются с центрального входа. Кроме того, они и мусор оттуда вывозят», — недовольна она.

Денег нет

В мае 2017 года суд обязал «Марию-Ра» выплатить товариществу 1,9 млн рублей за аренду участка, на котором магазин организовал разгрузочную.

Магазин «Марии-Ра» на пр. Ленина , 26. altapres.ru.

Ритейлер эту сумму выплатил. Но в кассации решили, что компания должна меньше — всего 85 тыс. рублей. «Мария-Ра» потребовала вернуть переплату. Этого ТСЖ не сделало.

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина , 26»:

Деньги от «Марии-Ра» поступили на наш расчетный счет. Естественно, мы использовали их на нужды дома. А через 1,5 года они это решение оспорили. Возвращать долг было нечем.

Осенью 2019 года «Мария-Ра» подала на банкротство товарищества.

Первая стадия

В декабре суд ввел в ТСЖ «Ленина, 26» первую стадию банкротства — наблюдение. На данный момент у него несколько небольших долгов (от 5 до 64 тыс. рублей) и один крупный — около 1,8 млн рублей (согласно данным службы судебных приставов).

Ленина , 26. altapress.ru

Смысла заключать мировое соглашение с главным кредитором Головина не видит — считает, что с этим долгом ТСЖ не расплатится. «Мы и так отдаем за текущее содержание по 18 рублей с квадратного метра», — объясняет она.

Что будет дальше

Если стороны не пойдут на мировую — будет введено конкурсное производство. Нынешний председатель ТСЖ будет отстранен от управления, но имущество членов товарищества не пострадает — продать можно только то, что у ТСЖ на балансе.

Проспект Ленина , 26. Анна Зайкова.

Татьяна Головина,

председатель ТСЖ «Ленина , 26»:

Я не хочу бросать это дело. Мы пойдем до конца. Теперь стоит вопрос создать новое ТСЖ. Но смысл? История повторится снова.

«Мария-Ра» комментировать ситуацию отказалась.

Как примириться сторонам

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов объяснил, что по закону достаточно накопить 300 тыс. рублей долга перед кредитором, чтобы суд возбудил дело о банкротстве юрлица.

Но на любой стадии можно заключить мировое соглашение. В случае когда кредиторов несколько, мировое соглашение надо заключать со всеми. В данной ситуации кредитор один — «Мария-Ра», поэтому требуется согласие двух сторон — торговой сети и ТСЖ.

Дмитрий Косов. Анна Зайкова , altapress.ru

Дмитрий Косов,

руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления , медиатор:

Жильцы дома не лишены права создать новое ТСЖ, после того как будет ликвидировано прежнее. Но в это время кто-то должен управлять многоквартирным домом, значит, должен быть выбран иной способ управления. Сейчас даже при живом ТСЖ (пусть и в процедуре банкротства) жильцы вправе выбрать УК. Таким образом дом останется в управлении, а с ТСЖ что будет, то и будет.

Чем это грозит членам ТСЖ? Процедура банкротства предполагает возможность привлечения к субсидиарной ответственности тех лиц, которые потратили деньги (в данном случае руководство ТСЖ).

Суд должен разобраться, законно ли товарищество распорядилось потраченными 1,8 млн рублей, в случае если компания обратится с таким требованием.