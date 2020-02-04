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4 февраля -4°C

Почему крупная торговая сеть «Мария-Ра» решила обанкротить маленькое барнаульское ТСЖ

Девять лет продолжается масштабная война между крупной торговой сетью «Мария-Ра» и маленьким ТСЖ «Ленина, 26». В разное время товарищество требовало от ритейлера восстановить окна, убрать разгрузочную, платить арендную плату за вывеску и кондиционер на стене. И, что интересно, одерживало победы. Накал страстей достиг предела — и вот уже сама торговая сеть подала в суд на банкротство ТСЖ. Altapress.ru разбирался в подробностях конфликта.

Проспект Ленина, 26.
Проспект Ленина, 26.
Анна Зайкова.

Долги и разруха

ТСЖ работает с 2008 года, в здании 60 квартир, а весь первый этаж занят юридическими лицами (их на данный момент 11).

В 2011 году председателем жилтоварищества назначили Татьяну Головину. По словам женщины, в наследство она получила долги и разруху, а основными должниками оказались юрлица.

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина, 26»:

В 2011 году только «Мария-Ра» задолжала нам около 180 тыс. рублей. При бывшем председателе они не платили вообще. На сегодня их долг — 90 тыс. рублей, из которых 70 тыс. — это текущее содержание. На эти деньги существует ТСЖ. Как мы можем нормально работать, если каждый месяц идут недоплаты со стороны юридических лиц? А площади их помещений — от 100 кв. м на каждого. Мы платим зарплату, налоги и остаемся ни с чем.

Татьяна Головина.
Татьяна Головина.
altapress.ru

По словам Головиной, они пытались уладить вопрос о долгах с ритейлером мирно, но на контакт с ними не шли. Поэтому в 2012 году пришлось обратиться в суд.

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина, 26»:

Мы пытались решить вопрос с руководством мирно. Но с Ракшиным так и не встретились, нас «отпинывали» к юристам. Что они доносят собственнику — мы не знаем. Может быть, он вообще не в курсе событий.

Ограничен доступ к коммуникациям

Со временем у ТСЖ накопилось к магазину много претензий, которые оно пыталось решить в судах. С 2012 года товарищество инициировало более десятка процессов в одном только арбитраже. «Ленина, 26» требовало от «Марии-Ра» убрать кондиционеры с фасада, платить за аренду участка, на котором магазин соорудил разгрузочную.

Ленина, 26.
Ленина, 26.
altapress.ru
Ленина, 26.
Ленина, 26.
altapress.ru
Ленина, 26.
Ленина, 26.
altapress.ru

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина, 26»:

Это была самовольная постройка — внешний вид здания изменили без согласования с собственниками помещений.

В основном судебные дела ТСЖ выигрывало. Разгрузочную демонтировали по решению суда. Однако пристрой до конца не разобрали, и доступ к канализационному выпуску, который идет от одного из подъездов, по-прежнему закрыт. «Если случится авария, мы не сможем ничего сделать», — объясняет Головина.

Председатель ТСЖ переживает: над этим местом круглые сутки работают блоки конденсаторов холодильных аппаратов.

«За счет потребления тепла они производят холод. Мы считали, дом переплачивает около 40 тыс. в месяц из-за этого. А три двери магазина — одна с центрального входа и две в складские помещения — открыты постоянно. Тепло-то не сохраняется», — рассказывает Головина.

Ленина, 26.
Ленина, 26.
altapress.ru

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина, 26»:

Сейчас под моей квартирой находится склад, который сделали в 2017 году. До этого там были кабинеты. По законодательству с 2016 года нельзя оборудовать складские помещения под жилыми. Это уже конфликт лично со мной.

Закрытые пространства

Место, где большие грузовые машины «Марии-Ра» разгружали товар, находится там же, где подъезды. Чтобы они не заезжали во двор, жители закрыли проезд металлическими воротами-решетками.

ТСЖ &quot;Ленина, 26&quot; огородило въезд во двор со всех сторон. Начало 2019 года.
ТСЖ «Ленина, 26» огородило въезд во двор со всех сторон. Начало 2019 года.
Анна Зайкова.

Владимир,
жилец дома на пр. Ленина, 26:

Двор не предусмотрен для того, чтобы в него заезжали грузовые машины. Это попросту вредительство — они могут помять автомобили жильцов.

Тут уже судиться с товариществом начал ритейлер: в арбитражном суде он потребовал освободить проезд во двор, признать незаконной установку ворот со стороны пр. Ленина и ул. Интернациональной, а также обязать ТСЖ их демонтировать.

Проспект Ленина, 26, ноябрь 2019 года.
Проспект Ленина, 26, ноябрь 2019 года.
Анна Зайкова.

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина, 26»:

Ворота мы поставили на деньги жильцов. Собрали 200 тыс. рублей. Есть все подтверждающие документы, что они не являются собственностью ТСЖ. Жители были возмущены. Говорили: может, они и детскую площадку приедут срежут?

В суде — в трех инстанциях — маленькое ТСЖ в очередной раз положило одну из крупнейших торговых сетей России на лопатки. Однако, как рассказывает Головина, приставы без всяких оснований приехали, срезали ворота и открыли проезд. «Грузовики сейчас разгружаются с центрального входа. Кроме того, они и мусор оттуда вывозят», — недовольна она.

Денег нет

В мае 2017 года суд обязал «Марию-Ра» выплатить товариществу 1,9 млн рублей за аренду участка, на котором магазин организовал разгрузочную.

Магазин &quot;Марии-Ра&quot; на пр. Ленина, 26.
Магазин «Марии-Ра» на пр. Ленина, 26.
altapres.ru.

Ритейлер эту сумму выплатил. Но в кассации решили, что компания должна меньше — всего 85 тыс. рублей. «Мария-Ра» потребовала вернуть переплату. Этого ТСЖ не сделало.

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина, 26»:

Деньги от «Марии-Ра» поступили на наш расчетный счет. Естественно, мы использовали их на нужды дома. А через 1,5 года они это решение оспорили. Возвращать долг было нечем.

Осенью 2019 года «Мария-Ра» подала на банкротство товарищества.

Первая стадия

В декабре суд ввел в ТСЖ «Ленина, 26» первую стадию банкротства — наблюдение. На данный момент у него несколько небольших долгов (от 5 до 64 тыс. рублей) и один крупный — около 1,8 млн рублей (согласно данным службы судебных приставов).

Ленина, 26.
Ленина, 26.
altapress.ru

Смысла заключать мировое соглашение с главным кредитором Головина не видит — считает, что с этим долгом ТСЖ не расплатится. «Мы и так отдаем за текущее содержание по 18 рублей с квадратного метра», — объясняет она.

Что будет дальше

Если стороны не пойдут на мировую — будет введено конкурсное производство. Нынешний председатель ТСЖ будет отстранен от управления, но имущество членов товарищества не пострадает — продать можно только то, что у ТСЖ на балансе.

Проспект Ленина, 26.
Проспект Ленина, 26.
Анна Зайкова.

Татьяна Головина,
председатель ТСЖ «Ленина, 26»:

Я не хочу бросать это дело. Мы пойдем до конца. Теперь стоит вопрос создать новое ТСЖ. Но смысл? История повторится снова.

«Мария-Ра» комментировать ситуацию отказалась.

Как примириться сторонам

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов объяснил, что по закону достаточно накопить 300 тыс. рублей долга перед кредитором, чтобы суд возбудил дело о банкротстве юрлица.

Но на любой стадии можно заключить мировое соглашение. В случае когда кредиторов несколько, мировое соглашение надо заключать со всеми. В данной ситуации кредитор один — «Мария-Ра», поэтому требуется согласие двух сторон — торговой сети и ТСЖ.

Дмитрий Косов.
Дмитрий Косов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Дмитрий Косов,
руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, медиатор:

Жильцы дома не лишены права создать новое ТСЖ, после того как будет ликвидировано прежнее. Но в это время кто-то должен управлять многоквартирным домом, значит, должен быть выбран иной способ управления. Сейчас даже при живом ТСЖ (пусть и в процедуре банкротства) жильцы вправе выбрать УК. Таким образом дом останется в управлении, а с ТСЖ что будет, то и будет.

Чем это грозит членам ТСЖ? Процедура банкротства предполагает возможность привлечения к субсидиарной ответственности тех лиц, которые потратили деньги (в данном случае руководство ТСЖ).

Суд должен разобраться, законно ли товарищество распорядилось потраченными 1,8 млн рублей, в случае если компания обратится с таким требованием.

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