Почему люди боятся вышек сотовой связи и есть ли в этом смысл

Некоторые люди уверены, что антенны мобильной связи несут угрозу их здоровью из-за излучения. Они пишут жалобы в Роспотребнадзор и требуют проверить уровень этого излучения.
Кто-то утверждает, что после установки базовой станции рядом с домом или дачей, появились головные боли и ухудшилось самочувствие. Однако из сотен обращений, которые по этому поводу поступают в Роспотребназдор ежегодно, только 1−2% имеют под собой объективные основания.
В абсолютном большинстве случаев специалисты ведомства не находят никаких нарушений. Из-за этого СМИ, эксперты и операторы сотовой связи начали говорить о том, что в России распространяется радиофобия.
Радиофобия — это ничем не обоснованный страх перед источниками излучения. Степень этого страха может быть разной и иногда переходит в расстройство психики.
Одни люди просто избегают контакта с источниками излучения, в том числе с бытовой техникой, но осознают, что их страх, скорее, иррациональный, без реальных причин. У других же подобные опасения могут доходить до паранойи.
Термин «радиофобия» начал использоваться в середине XX века в связи с распространением использования ядерной энергии и закрепился после аварии на Чернобыльской АЭС.
То есть изначально он касался радиационного излучения, теперь его используют, когда речь идет также и о страхе перед электромагнитным излучением (ЭМИ).
Да, но только очень сильное, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Что касается низкого, но постоянного уровня электромагнитного излучения, с которым приходится иметь дело современному человеку, то его негативное влияние на организм не доказано.
«На низких частотах внешние электрические и магнитные поля индуцируют слабые циркулирующие токи внутри организма человека. Практически во всех обычных условиях уровни индуцированных токов в организме слишком малы, чтобы вызвать явные последствия», — говорится в материале ВОЗ.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения 30 лет проводили исследования, связанные с этой темой, но так и не получили данные, которые бы свидетельствовали о том, что низкое ЭМИ вредит здоровью людей.
В разных странах мира действуют санитарно-гигиенические требования к технике, которая создает ЭМИ — как к бытовым приборам и электронике (микроволновки, телевизоры, смартфоны и так далее), так и к оборудованию предприятий. В том числе и к базовым станциям сотовых операторов.
По действующему в России СанПиН максимально допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека в полосах сотовой связи составляет 10 мкВт на квадратный сантиметр тела. В большинстве стран Европы и Азии, а также США эта норма -- 200−1000 мкВт. То есть больше в десятки и даже сотни раз.
В августе Роспотребназдор выпустил официальное заявление о том, что элекромагнитное излучение от вышек сотовой связи почти незаметно для человеческих органов чувств. К тому же вышки размещаются так, чтобы свести воздействие этого излучения к минимуму. А специалисты ведомства регулярно проводят замеры и контролируют соблюдение СанПиН.
Да. В ближайшее время Минздрав и Минкомсвязь РФ проведут совместное исследование о влиянии оборудования следующего поколения мобильной связи 5G на здоровье человека. Его внедрение планируется в начале 2020-х годов.
Исследования продлятся больше года, они включают как стендовые испытания 5G, так и проверку влияния данной технологии на животных. В результате эксперты должны определить допустимый уровень электромагнитного излучения, который в дальнейшем используют в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи.
У тех, кто хочет минимизировать количество электромагнитного излучения в повседневной жизни, есть только один путь — переехать жить в тайгу или в крайнем случае в малонаселенную деревню.
Также придется перестать пользоваться электричеством и бытовыми электроприборами, ведь излучение от них значительно сильнее, чем от сотовых вышек. Конечно, к такой радикальной смене образа жизни готовы немногие.
Жителям городов эколог и эксперт портала «Роскачество» Александр Кукса советует увеличивать расстояние до электроприборов и убирать их от мест работы и отдыха. Ведь благодаря этому ЭМИ уменьшается в разы.
Не стоит забывать о том, что если выдернуть прибор из сети, то излучение от него исчезнет совсем. Следует убирать мощные источники ЭМИ от головы и внимательно читать инструкции по эксплуатации бытовой техники.
Представители сотовых операторов неоднократно поясняли, что уровень ЭМИ от мобильного телефона, который абоненты подносят к голове, в разы сильнее, чем от базовых станций на крышах зданий.
Когда сигнал плохой, излучение смартфона увеличивается, потому что он активно начинает искать сеть. Потому абоненты, скорее, заинтересованы в том, чтобы покрытие сотовой связью было непрерывным. Ведь в таком случае, они могут свободно пользоваться интернетом и разговаривать по телефону, а ЭМИ от смартфона сведется к минимуму.
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