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Почему люди боятся вышек сотовой связи и есть ли в этом смысл

Несмотря на широкое распространение мобильной связи в России и ее 25-летнюю благополучную историю, довольно много людей по-прежнему испытывает страх перед антеннами сотовых операторов. Разбираемся, есть ли у этих опасений какие-то основания.

Вышка. Связь.
Вышка. Связь.
Михаил Хаустов
1. Из-за чего люди боятся вышек сотовой связи?

Некоторые люди уверены, что антенны мобильной связи несут угрозу их здоровью из-за излучения. Они пишут жалобы в Роспотребнадзор и требуют проверить уровень этого излучения.

Кто-то утверждает, что после установки базовой станции рядом с домом или дачей, появились головные боли и ухудшилось самочувствие. Однако из сотен обращений, которые по этому поводу поступают в Роспотребназдор ежегодно, только 1−2% имеют под собой объективные основания.

В абсолютном большинстве случаев специалисты ведомства не находят никаких нарушений. Из-за этого СМИ, эксперты и операторы сотовой связи начали говорить о том, что в России распространяется радиофобия.

2. Что такое радиофобия?

Радиофобия — это ничем не обоснованный страх перед источниками излучения. Степень этого страха может быть разной и иногда переходит в расстройство психики.

Одни люди просто избегают контакта с источниками излучения, в том числе с бытовой техникой, но осознают, что их страх, скорее, иррациональный, без реальных причин. У других же подобные опасения могут доходить до паранойи.

Термин «радиофобия» начал использоваться в середине XX века в связи с распространением использования ядерной энергии и закрепился после аварии на Чернобыльской АЭС.

То есть изначально он касался радиационного излучения, теперь его используют, когда речь идет также и о страхе перед электромагнитным излучением (ЭМИ).

Смартфон
Смартфон
Фото из свободных источников.
3. Действительно ли электромагнитное излучение опасно для людей?

Да, но только очень сильное, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Что касается низкого, но постоянного уровня электромагнитного излучения, с которым приходится иметь дело современному человеку, то его негативное влияние на организм не доказано.

«На низких частотах внешние электрические и магнитные поля индуцируют слабые циркулирующие токи внутри организма человека. Практически во всех обычных условиях уровни индуцированных токов в организме слишком малы, чтобы вызвать явные последствия», — говорится в материале ВОЗ.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения 30 лет проводили исследования, связанные с этой темой, но так и не получили данные, которые бы свидетельствовали о том, что низкое ЭМИ вредит здоровью людей.

4. Государство как-то защищает людей от излучения?

В разных странах мира действуют санитарно-гигиенические требования к технике, которая создает ЭМИ — как к бытовым приборам и электронике (микроволновки, телевизоры, смартфоны и так далее), так и к оборудованию предприятий. В том числе и к базовым станциям сотовых операторов.

По действующему в России СанПиН максимально допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека в полосах сотовой связи составляет 10 мкВт на квадратный сантиметр тела. В большинстве стран Европы и Азии, а также США эта норма -- 200−1000 мкВт. То есть больше в десятки и даже сотни раз.

В августе Роспотребназдор выпустил официальное заявление о том, что элекромагнитное излучение от вышек сотовой связи почти незаметно для человеческих органов чувств. К тому же вышки размещаются так, чтобы свести воздействие этого излучения к минимуму. А специалисты ведомства регулярно проводят замеры и контролируют соблюдение СанПиН.

Уровень шума, вибрацию и электромагнитное излучение нужно контролировать.
Уровень шума, вибрацию и электромагнитное излучение нужно контролировать.
Фото предоставлено рекламодателем
5. Пересматриваются ли принятые нормы со временем?

Да. В ближайшее время Минздрав и Минкомсвязь РФ проведут совместное исследование о влиянии оборудования следующего поколения мобильной связи 5G на здоровье человека. Его внедрение планируется в начале 2020-х годов.

Исследования продлятся больше года, они включают как стендовые испытания 5G, так и проверку влияния данной технологии на животных. В результате эксперты должны определить допустимый уровень электромагнитного излучения, который в дальнейшем используют в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи.

6. Я все-таки хочу уменьшить уровень ЭМИ в своей жизни. Что делать?

У тех, кто хочет минимизировать количество электромагнитного излучения в повседневной жизни, есть только один путь — переехать жить в тайгу или в крайнем случае в малонаселенную деревню.

Также придется перестать пользоваться электричеством и бытовыми электроприборами, ведь излучение от них значительно сильнее, чем от сотовых вышек. Конечно, к такой радикальной смене образа жизни готовы немногие.

Жителям городов эколог и эксперт портала «Роскачество» Александр Кукса советует увеличивать расстояние до электроприборов и убирать их от мест работы и отдыха. Ведь благодаря этому ЭМИ уменьшается в разы.

Не стоит забывать о том, что если выдернуть прибор из сети, то излучение от него исчезнет совсем. Следует убирать мощные источники ЭМИ от головы и внимательно читать инструкции по эксплуатации бытовой техники.

Представители сотовых операторов неоднократно поясняли, что уровень ЭМИ от мобильного телефона, который абоненты подносят к голове, в разы сильнее, чем от базовых станций на крышах зданий.

Когда сигнал плохой, излучение смартфона увеличивается, потому что он активно начинает искать сеть. Потому абоненты, скорее, заинтересованы в том, чтобы покрытие сотовой связью было непрерывным. Ведь в таком случае, они могут свободно пользоваться интернетом и разговаривать по телефону, а ЭМИ от смартфона сведется к минимуму.

Источники:

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