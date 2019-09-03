Почему люди боятся вышек сотовой связи и есть ли в этом смысл

1. Из-за чего люди боятся вышек сотовой связи?

Некоторые люди уверены, что антенны мобильной связи несут угрозу их здоровью из-за излучения. Они пишут жалобы в Роспотребнадзор и требуют проверить уровень этого излучения.

Кто-то утверждает, что после установки базовой станции рядом с домом или дачей, появились головные боли и ухудшилось самочувствие. Однако из сотен обращений, которые по этому поводу поступают в Роспотребназдор ежегодно, только 1−2% имеют под собой объективные основания.

В абсолютном большинстве случаев специалисты ведомства не находят никаких нарушений. Из-за этого СМИ, эксперты и операторы сотовой связи начали говорить о том, что в России распространяется радиофобия.