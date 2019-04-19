Почему люди дерутся из-за субботников и как суды разрешают такие конфликты

20 апреля в барнаульском парке «Изумрудном» состоится большой субботник. Дело это, безусловно, прекрасное: если люди приходят добровольно и все последствия наведения чистоты — кучи мусора — вовремя вывезены куда следует. В обратной ситуации возникают конфликты. О том, какие конфликты порождают субботники и какие решения принимают суды, которые их разбирают, — в обзоре altapress.ru.

Первые субботники в нашей стране прошли 100 лет назад на волне революционного энтузиазма масс. Но потом они стали добровольно-принудительными: все по желанию трудятся бесплатно в выходные, но не прийти нельзя. Как оказалось, некоторые наши сограждане до сих пор так и думают.

Штрафы за невыход на субботник в домах

В 2016 году ТСЖ в Индустриальном районе Барнаула предъявило своим жильцам, включая пенсионеров и инвалидов, штраф за невыход на субботник: по 100 рублей с квартиры. Платить должна была даже женщина, которой 15 лет назад ампутировали ноги.

Оказалось, решение предъявлять штрафы людям, не вышедшим на субботник, приняло общее собрание жильцов. Но жилинспекция края признала штраф незаконным: это нарушает требования Жилищного кодекса РФ.

Подобные случаи сплошь и рядом встречаются и сегодня. Суды, как правило, встают на сторону людей. К примеру, в Екатеринбурге штрафовать за невыход на субботник своих жильцов решило общее собрание членов ЖСК. 300 рублей решили брать с каждого собственника, с одиноких пенсионеров и инвалидов — по 100.

Субботник в Барнауле. GEOMETRIA.RU | Барнаул

Местный жилнадзор тоже потребовал исключить из квитанций штрафы за субботник, выдав предписание. ЖСК попытался его оспорить в суде. Но в декабре 2018 года суд отказал ему на том основании, что в платежные документы могут включаться только три графы: содержание жилого помещения, взнос на капремонт и коммунальные услуги. И никаких штрафов за субботник.

Правда, не все суды так думают. В Курганской области тоже установили оплату за невыход на субботник: 500 рублей, пишет телеграм-канал «ЖКХ». Облсуд пришел к выводу, что это законно.

Почему? Потому что к компетенции собрания относится принятие решений о благоустройстве участка, на котором расположен многоквартирный дом. Решение принято? Принято. Значит, взимание платы за неучастие в благоустройстве правомерно.

Субботник в Барнауле. GEOMETRIA.RU | Барнаул

Штрафы в садоводстве: норма жизни

Садоводческое товарищество «Факел» из Омской области ввело общим собранием правило: за неотработанный субботник садовод обязан заплатить 600 рублей. Садовод С. участия в субботнике не принял. И деньги не заплатил.

На него пытались надавить: слали эсэмэски, включили в список должников. Гражданин пошел в суд, Правда, он оспаривал не законность взносов за неотработанный субботник, а утверждал, что в субботнике участвовал.

И судья признал штраф правомерным. Раз общее собрание товарищества решило платить штраф за невыход на субботник — значит, придется раскошелиться.

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Вывоз мусора: все надо делать вовремя

После субботника у людей возникает вопрос, кто должен вывезти мусор. Тут все зависит от того, чей это мусор и на чьей территории он находится. Ответственность, по общим правилам, несут собственники объектов, участков или лица, ими уполномоченные. За внутридомовую территорию многоэтажек отвечают управляющие компании и ТСЖ.

Если УК или ТСЖ не вывезет мусор вовремя, их вполне могут оштрафовать. Но суды не всегда соглашаются с этим. Мы нашли решение арбитража Кировской области, где управляющая компания доказала, что старалась это сделать.

УК действительно не вовремя вывезла мусор с придомовой территории после субботника — но ей помешали это сделать стоящие во дворе машины. То, что ей мешают, она зафиксировала в акте. Суд не нашел оснований признать ее виновной, от уплаты штрафа компанию освободили.

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Отработка задолженности: оформляйте документы

Двое жителей Бийска (муж и жена) задолжали управляющей компании за обслуживание дома приличную сумму. Недоплачивали они два года — с 2013-го по 2015-й.

Весной 2014 года во дворах домов управляющей компании состоялся субботник. И стороны нашли решение проблемы: сын супругов вывезет весь мусор, долг аннулируют. Субботник был массовый, мусора собрали много — и весь его вывезли, как договаривались. На суд пришли свидетели, которые это подтвердили.

Однако, как оказалось, управляющая компания ни акты выполненных работ, ни взаимозачеты не оформила. Заявление, которая писали должники в «управляшку», потеряли. В итоге суд не нашел оснований зачесть отработку на мусоре и взыскал с жильцов полную сумму долга. К этому моменту долг переуступили другой фирме — она и получила деньги.

Субботник в Барнауле. Отделение ПФР по Алтайскому краю

Будьте осторожны

В Республике Коми женщина дошла до Верховного суда региона, пытаясь добиться компенсации за травму, полученную дочерью после субботника. На территории муниципалитета в ходе этой акции выпилили деревья.

Девочка споткнулась о пень, упала и порезала руку. Мать сначала обратилась в полицию, а затем пошла судиться. Она заявила, что субботник был несанкционированный (мэрия не издала о нем распоряжение), и работа по спиливанию деревьев и вывозу мусора проведена была ненадлежащим образом. Им причинен моральный вред, компенсацию этого вреда она потребовала в суде.

Но на суде так и не установили, кто принял участие в субботнике, кто пилил деревья, Да и факт причинения вреда девочке мать подтвердить не смогла. Женщине отказали.

Субботник в Барнауле. Волонтёрский центр АГИК «Лига добра»

Дошли до драки

Три года назад субботник, проводимый барнаульским ТСЖ в Индустриальном районе, довел соседей до драки. Председатель ТСЖ пригласила всех жильцов на субботник. Вышли на него не все, и председатель составила списки тех, кого за невыход оштрафуют.

Между тем, молодой человек, живущий в доме, заявил, что ТСЖ не имеет права заставлять всех работать. А затем повесил на доске объявлений свое разъяснение .

Председатель ТСЖ бумажку сорвала и якобы обругала парня. Тот пожаловался родителям. Сначала мать, а потом и отец прибежали разбираться. Обсуждение превратилось в бурное выяснение отношений.

Потом был суд, на котором председатель ТСЖ заявила, что мужчина свалил ее на кушетку, придавив руки к груди, кричал, что задушит. Оттащила его супруга. Но мужчина утверждал, что сама председатель кричала на него и даже начала бить по рукам — а он просто схватил ее за кисти, удерживая, чтобы успокоить.

В конце концов отца признали виновным в совершении насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Он был оштрафован на 8 тыс. рублей.

Куда сдавать листья и ветки

Барнаульский полигон ТКО (регоператор «Эко-Комплекс») с 18 по 25 апреля будет бесплатно принимать листву, дорожный смет и ветки деревьев (но не сами деревья — их просят не привозить). Для этого организаторы субботников должны эту листву доставить на полигон. Если их складируют на контейнерной площадке, то вывозить с него не будут, так как листва и ветки не относится к ТКО. Такое пояснение дали в пресс-службе «Эко-Комплекса».