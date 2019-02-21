Почему «Манифест» стал главным оружием коммунистов

21 февраля 1848 года вышел всемирно известный «Манифест коммунистической партии». Главный документ рабочего класса призывал чтить пролетариат и бороться с буржуазией. Почему этот текст мотивировал на революции — в материале altapress.ru

Как вышел «Манифест»

В конце ноября 1847 года состоялся конгресс «Союза коммунистов» — тайной международной организации рабочих. Его участники решили написать программный документ для Союза.

Авторы манифеста — Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Текст писали на основе наработок Энгельса. Итоговый документ систематизировал и обобщил всё то, над чем работали молодые философы — Марксу в это время было 29 лет, а Энгельсу едва исполнилось 27.

Чтобы выпустить Манифест, ассоциации немецких рабочих пришлось занять 25 фунтов стерлингов. Документ вышел 21 февраля 1848 года. Тираж составил 1 тыс. экземпляров.

О чем писали Маркс и Энгельс

Манифест Коммунистической партии wikipedia.org

В четырех главах «Манифеста» авторы сформулировали новое понимание истории и законов развития общества, а также описали возможность перехода от одного способа производства к другому. В документе история существовавших классовых обществ воспринимается как история их борьбы. Авторы призывали превратить пролетариат в господствующий класс насильно.

«Манифест коммунистической партии»:

Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства

Целая глава «Манифеста» посвящена программе насильственного перехода от капитализма к коммунизму. Марк и Энгельс подчеркнули, что поворот к коммунизму может произойти только при помощи деспотического вмешательства пролетариата.

После ликвидации капитализма, по мнению авторов труда, диктатура пролетариата себя исчерпает, и ей на смену придет «ассоциация индивидов». Что это за ассоциация и каковы ее принципы, в документе не уточняется.

Почему «Манифест» стал оружием

Текст документа вдохновил вдохновлял к борьбе и давал четкие инструкции, как добиться главной цели. Он стал базой для программ коммунистических партий во всем мире.

«Манифест коммунистической партии» вышел накануне революций 1848−1849 годов, которые прокатились по Европе. Но тогда идеями коммунистов не вдохновились массы. Подлинная популярность придет к «Манифесту» и его идеям спустя несколько десятилетий. Так, под знаменитым лозунгом из трактата «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», прошла российская революция 1917 года.

Ленин писал, что в «Манифесте» «с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества». В дальнейшем учение Маркса о диктатуре пролетариата Ленин и Сталин заметно расширили и обогатили под свои цели и политические реалии.

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