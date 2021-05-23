Во что нужно играть в Симонов день. Народные приметы 23 мая

Народные традиции 23 мая

День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Русские люди смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением.

Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.

В то же время день Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов.

В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.

На Симона обращали особое внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.

23 мая все работы на огороде и в саду лучше отложить. Не стоит ни копать, ни взрыхлять землю, иначе можно нарушить ее покой. В этом были уверены наши предки и советовали просто пройтись по земле босыми ногами. Тогда она, возможно, поделится с человеком своей силой.

Этот день, как говорили предки, подходит для кладоискателей. В настоящее время вместо поисков сокровищ можно сыграть в лотерею, мафию или нарды. Словом, любая игра будет идти с азартом.

23 мая нельзя пускать в дом чужих. Велика вероятность того, что они придут с плохими намерениями. А распознать их поможет веник, висящий над дверью. Когда дурной человек переступит порог вашего дома, он непременно упадёт гостю на голову. Сны в эту ночь будут светлыми и радостными. Более того, они могут сбыться.

«Мафия». altapress.ru

Народные приметы 23 мая