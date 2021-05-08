Почему 8 мая нужно тратить деньги. Народные приметы на день Марка

Народные традиции 8 мая

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи.

Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».

По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».

День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птахи, урожай этого растения будет хорошим.

В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору — для домашних и залетных птиц. Также в этот день отправлялись ловить чижей. Этот день был связан с определенными полевыми культурами. Так, говорили: «На святого Марка сеется татарка» (татаркой называли гречиху).

Алтайская гречиха Анна Зайкова

8 мая нужно щедро баловать себя и близких подарками. Все купленные вещи принесут радость и будут долго служить. Более того, наши предки были уверены в том, что чем больше будет потрачено в этот день, тем удачнее окажется следующий год.

А вот от жирного в этот день лучше отказаться, в противном случае можно привлечь в семью негатив и даже болезни. Лучше не проливать воду на землю, иначе преподобный Марк решит, что люди и без него справятся с поливом. И оставит их без влаги.

Народные приметы 8 мая