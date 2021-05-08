8 мая 9°C
﻿
Жизнь

Почему 8 мая нужно тратить деньги. Народные приметы на день Марка

8 мая отмечается народно-христианский праздник — день Марка. Иначе дата называется: «День Марка-ключника», «Птичье голодание». Рассказываем о народных традициях и приметах.

Шопинг. Покупки.
Шопинг. Покупки.
СС0

Народные традиции 8 мая

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи.

Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».

По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».

День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птахи, урожай этого растения будет хорошим.

В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору — для домашних и залетных птиц. Также в этот день отправлялись ловить чижей. Этот день был связан с определенными полевыми культурами. Так, говорили: «На святого Марка сеется татарка» (татаркой называли гречиху).

Алтайская гречиха
Алтайская гречиха
Анна Зайкова

8 мая нужно щедро баловать себя и близких подарками. Все купленные вещи принесут радость и будут долго служить. Более того, наши предки были уверены в том, что чем больше будет потрачено в этот день, тем удачнее окажется следующий год.

А вот от жирного в этот день лучше отказаться, в противном случае можно привлечь в семью негатив и даже болезни. Лучше не проливать воду на землю, иначе преподобный Марк решит, что люди и без него справятся с поливом. И оставит их без влаги.

Народные приметы 8 мая

  • Ясная погода — к хорошему урожаю яровых культур и жаркому лету;
  • Если весь день идут недолгие холодные дожди, в этом году будет мало меда;
  • Теплый вечер и звездное небо — к хорошему урожаю хлеба;
  • Если яблони к 8 мая не зацвели, то доброго урожая ждать не стоит.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость