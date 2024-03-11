11 марта
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Жизнь

Почему мазались сажей на Порфирия Позднего. Приметы и традиции 11 марта

11 марта проходит народный праздник Порфирий Поздний. Русская православная церковь чтит память святителя Порфирия архиепископа Газского.

Весна. Деревья распускаются.
Весна. Деревья распускаются.
Михаил Хаустов

Традиции Порфирия Позднего

Это хороший день для рыбаков — клёв в этот день особенно хороший. Чтобы рыбак и впредь пользовался удачей в своём промысле, первую пойманную рыбу нужно отдать кошке.

Начинают подкармливать птиц, приманивать их к дому, вешать кормушки. Возле дома или в саду они не просто красивые соседи, которые поют в течение дня, дарят радость взрослым и детям, но также будут уничтожать насекомых.

Сон, приснившийся в ночь на 11 марта, может сбыться уже на третий день. Яркие сновидения, которые привиделись днём и хорошо запомнились, как правило, сулят какие-либо проблемы и неприятности.

Весна. Трава под снегом.
Весна. Трава под снегом.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать 11 марта

  • Стричься — волосы начнут выпадать, потому лучше отложить походы к парикмахеру или в салон красоты.

  • Заниматься рукоделиями, особенно теми, что связаны с шитьем и нитками. Шитьем можно к себе беды пришить, а завязанные узлы сулят грядущие неприятности. По этой же причине, нельзя завязывать узлы где бы то ни было.

  • Давать в долг — самому придется три года просить взаймы или подаяния.

  • Много есть, чревоугодничать, баловаться излишками еды, деликатесами — к болезни.

  • Ругаться, устраивать ссоры — впоследствии с этим человеком будет сложно помириться, обида останется надолго.

Весна.
Весна.
СС0

Народные приметы

  • Оконные ставни скрипят или стучат — к беде.
  • Метель — снег скоро сходить начнет.
  • Весь снег растаял — впереди ожидаются морозы.
  • Воробьи собираются в стаи — к ясной погоде.
  • Голуби прячутся под крышей — перед похолоданием.
  • Ясное небо ночью — к жаркому лету.
  • Первые птицы начали возвращаться с юга — пшеница особенно хорошо уродится.
  • Вороны в небе кружат — к оттепели.
  • Облака высоко плывут — будет солнечно.
  • Сильный ветер — погода испортится, похолодает.
  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов или деревьев — к холодному лету.
  • Голуби разворковались — к потеплению.
  • Южный или западный ветер — к теплу.
  • Синицы поют — приход тепла предчувствуют.
  • Колокольный звон слышится глухо — к хорошей погоде.
  • Куры роются в снегу — к потеплению.
  • Утром туман стоит — перед ненастьем.
  • Верба начала цвести — к хорошей пахоте.

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