Почему мы отмечаем День народного единства и причем тут поляки

С 2004 года в России ежегодно отмечают День народного единства — торжественная дата закрепилась за 4 ноября. Казалось бы, праздник относительно молодой. Но истоки его ведут к XVII веку, к завершению периода смуты. Кому мы обязаны этим днем и почему сегодня этот праздник важен — в материале altapress.ru.

Предыстория праздника

В начале XVII русско-польские отношения были конфликтными. В русскоязычной литературе это называют польско-шведской интервенцией. Всё потому, что Польша и Швеция совершили попытку вторжения в государственные дела Руси.

В то время эти страны охотились за русскими землями. Они хотели ликвидировать государство, так как оно было сильным соперником. Наилучшим моментом для этого стал период после правления Бориса Годунова. Обстановка внутри страны накалялась. Череда сменяющихся правителей окончательно ухудшила ситуацию.

В 1610 году поляки вторгаются на территорию государства и одерживают победу над русскими войсками. В городе поднимается череда народных восстаний, Москва сдана Польше, а сама страна находится на грани раскола.

Такая ситуация продолжалась до того момента, пока не поднялось народное ополчение. Люди разных народов и религий сплотились, чтобы освободить родину от недоброжелателей. Это патриотическое движение возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Поляки-интервенты покинули страну.

Предтечи Дня народного единства

Спустя год учредили День очищения Москвы от польских интервентов. 4 ноября 1612 года стало значимым событием в истории страны благодаря подвигу двух руководителей народного войска.

Позднее 4 ноября стало значится в календаре церковных праздников как день Казанской иконы Божьей Матери. Считается, что именно эта икона помогла народным заступникам освободить Русь от интервентов.

Праздник в честь освобождения Москвы прекратил свое существование после Октябрьской революции. Но в 2004 году по предложению Межрелигиозного совета 4 ноября вновь стали считать праздником. Так в России появился День народного единства.

Зачем День народного единства нужен России?

Благодаря усилиям народа и его сплоченности в стране закончился тяжелый период Смуты. К власти пришел представитель династии Романовых — Михаил Федорович. Это событие повлияло на ход истории.

В календаре российских праздников 4 ноября заменило 7 ноября — День Великой Октябрьской революции. Поэтому поводу до сих пор не утихают обсуждения. Не все довольны такой заменой. Но несмотря на это, освобождение Москвы 4 ноября 1612 года отмечают по всей стране акциями, митингами и концертами.

В России есть два памятника народным заступникам: в Нижнем Новгороде и в Москве. В дни праздника к ним приковано особенное внимание. На площадях, где они расположены, ежегодно проводят торжественные мероприятия.