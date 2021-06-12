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Жизнь

Почему москвичей вновь начали переводить на удаленку

Telegram-канал «Незыгарь» рассказал, что некоторые московские компании снова начали переводить сотрудников на удаленную работу. А по данным РБК, российские банки готовятся принять дополнительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Удаленная работа.
Удаленная работа.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

Газпромбанк рассматривает возможное возвращение части сотрудников, от которых не зависит работа отделений, на удаленную работу.

В банке «Открытие» заявили о готовности принять дополнительные меры безопасности, если ситуации с вирусом ухудшится. Банк перешел на постоянный гибридный формат работы: сотрудники работают в офисе посменно и проводят там до 50% рабочего времени.

Директор по персоналу Росбанка Мария Мосина рассказала, что в головной офис вернулись не более 25% сотрудников, гибридный формат также стал постоянным для кредитной организации.

Оперативный штаб 11 июня отчитался о 12,5 тыс. новых случаев коронавируса в России, это соответствует уровню марта. В Москве выявили более пяти тысяч новых случаев — самое большое значение с января 2021 года, пишет «Рамблер».

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