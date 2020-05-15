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Почему москвичи учат английский язык в барнаульской языковой школе?

Спрос на онлайн-обучение всегда рос и будет расти. Но никто не предполагал, что возможен такой внезапный переход на этот формат.

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Языковые школы были вынуждены экстренно переходить в онлайн. И многие из них были совершенно к этому не готовы.

Не каждый педагог обладает опытом проведения уроков в онлайне!

Это нужно понимать не только владельцам школ, но и родителям. Именно они сейчас испытывают трудности с выбором языковой онлайн-школы для своего ребенка.

Никто не был готов, но есть те, кто быстро реагируют!

И барнаульская школа «Step Up» удивила своей подготовкой к онлайн-занятиям не только жителей Барнаула, но даже москвичей.

Пока остальные школы закрывались, в связи с отсутствием учеников, а также в связи с отсутствием опыта в онлайн-обучении, в школу «Step Up» поступали все новые и новые ученики. Большая часть из них проживает в Москве.

Так что же нашли москвичи в «Step Up», чего нет в других школах:

1. Занятия проходят на зарубежной платформе, разработанной специально для онлайн уроков. Она имеет расширенный функционал, благодаря которому онлайн-занятия становятся живыми и по-настоящему увлекательными!

Юлия Турчинова,
основатель сети школ «Step Up»:

Платформа Class In не имеет аналогов в России. На сегодняшний день мы — единственная школа в России, которая ее использует.

2. Педагоги, имеющие международный опыт преподавания детям от 3х лет.

3. На занятиях дети учат много слов и выражений, играют в игры, делают поделки и рисуют на английском языке. Это позволяет им максимально погрузиться в англоязычную среду.

Более 200 родителей уже убедились, что онлайн-уроки английского в «Step Up» очень нравятся их детям.

Убедитесь в этом и вы! :)

Запишитесь на первое бесплатное онлайн-занятие:

Телефон и WhatsApp: +79835562929

Инстаграм: @stepup_english

Адрес школы в Барнауле: Павловский тракт, 299

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