21 марта
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Жизнь

Почему на Вербоносицу нельзя сажать вербу. Приметы и традиции 21 марта

21 марта проходит народный праздник Вербоносица и церковное празднование иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

Традиции Вербоносицы

Праздник в народном календаре носит название Вербоносица по той причине, что к этому времени уже распускается верба. После этого веточки данного дерева приносят в дом, так как, согласно поверьям, они выгоняют из жилища нечисть, болезни, ссоры, негатив.

В старину готовили различные сладости и угощения, особенно приветствовалась выпечка в форме птиц. При этом существовала традиция посещения гостей. Чем больше гостей придет в дом и попробует приготовленные хозяевами вкусности, тем домочадцы этого дома будут счастливее в текущем году.

Также веточками вербы слегка хлестали детей. Считается, что такой ритуал принесет детям здоровье.

Хороший день для влюбленных. Если два человека, которые испытывают друг к другу романтические чувства, проведут его вместе, то их ждет долгое время любви, взаимопонимания и счастливые отношения.

На семейный ужин или праздничный стол варили яйца, которые украшали красивыми орнаментами, узорами, рисунками, а также обережными знаками и символами.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

Что нельзя делать 21 марта

  • Нельзя вербу сажать. Данная примета грозит гибелью человеку тогда, когда толщина вербы достигнет размера достаточную, чтобы из нее можно было сделать лопату.

  • Нельзя строить планы на будущее, планировать свои дела, рассчитывать следующие шаги в той или иной деятельности — все пойдет не по плану.

  • Нельзя злиться, ссориться, срываться на ком-то, мстить — к большим неприятностям.

  • Не рекомендуется такой день проводить в одиночестве. Можно сходить в гости, позвать гостей, навестить родственников или друзей, посетить людное место — в этом случае год пройдет удачно и принесет прибыль.

  • Нельзя откладывать сегодня деньги куда бы то ни было — все накопления будут растрачены.

  • Деньги в долг нельзя давать — финансовая удача уйдет.

  • Нельзя деньги пересчитывать, подсчитывать накопления или имеющиеся на счетах средства — благополучие в денежной сфере покинет.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

Приметы Вербоносицы

  • Облака плывут быстро и высоко — погода будет хорошей.
  • Метель — к урожаю хлеба и овощей.
  • Снег на полях лежит волнами — к урожайному году.
  • Птицы вьют гнезда на южной стороне строений или деревьев — к холодному лету.
  • Жаворонки с юга вернулись — к теплой весне.
  • Холодно — предстоят еще холодные дни.
  • Туман — к заморозкам.
  • Верба в доме начала опадать — к болезни.
  • Веточка вербы в доме сломалась — грядет неприятность.
  • Снег пошел — к урожаю в текущем году.
  • Дождь — еще неделю будет лить.
  • Много звезд видно — к перемене погоды.
  • При снежной погоде верба распустилась — к потеплению.
  • Петух запел на заборе — к ясной погоде.
  • Петух зашел внутрь дома и закричал — к ненастью.
  • Ветер усилился ночью — будет тепло.
  • Солнечный день — к теплому лету.
  • Пасмурный день — лето предстоит дождливое.
  • Лужи, ручьи — к урожайному году.

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