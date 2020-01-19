Почему не работают мобильные приложения ВТБ и когда устранят неполадки

На сайте ВТБ говорится, что эти работы проводятся с 18 по 19 января.

«Во время работ будут недоступны: 18 января с 22:45 часов до 19 января 02:45 часов (по московскому времени) интернет-банк и мобильное приложение „ВТБ Бизнес-Онлайн“ для юридических лиц; 19 января c 01:00 до 09:00 часов (по московскому времени) мобильное приложение и web-версия „ВТБ-Онлайн“ для физических лиц; СМС и email-оповещения в указанные выше даты и время», — говорится в сообщении.