Почему не увозили огромные кучи снега, рассказали власти Барнаула

В мэрии Барнаула рассказали , почему большие кучи снега после уборки дорожной части не убирали несколько дней. Стало известно, чему отдают приоритет и где снег уже увезли.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин рассказал, что во время снегопада упор делали на расчистку проезжих частей от снега и оперативную обработку реагентами. Убрать накопившийся на обочинах снег у них не было возможности.

С наступлением бесснежной погоды рабочие приступили к вывозу снежных куч. В первую очередь, убирают снег по маршрутам общественного транспорта.

«Иногда на вывоз снега с протяженной улицы уходит не одна ночь, а в дневную смену ведется „доработка“ по вывозу куч с остановок, пешеходных переходов, остановочных карманов», — сообщил Курышин.

На очистку межквартальных и дворовых территорий направлено около 30 единиц снегоуборочной техники. Порядка 80 единиц спецтехники и более 120 дорожных рабочих МБУ «Автодорстрой» расчищают улицы Барнаула от снега и посыпают пешеходные дорожки реагентами.

Снег начали вывозить с проспектов Ленина от Дома Быта до Космонавтов, Комсомольского, участков улиц Папанинцев, Мерзликина, Крупской, Малахова, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Аванесова, Пролетарской, Челюскинцев, Анатолия, Шевченко, Воровского, Парфенова, переулка Ядринцева.