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Жизнь

Почему нельзя купаться в день Девяти целителей. Народные приметы 12 мая

12 мая отмечается народно-христианский праздник — день Девяти целителей. Иначе он называется — «Мемон». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

Народные традиции 12 мая

По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.

В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков.

По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Мука.
Мука.
СС0

12 мая запрещено просеивать муку, иначе можно начать стремительно терять зрение, вплоть до полной слепоты. Также нельзя купаться в водоемах с головой. Наши предки говорили, что Водяной мог схватить человека за волосы и утащить к себе.

День отлично подходит для планирования дальнейший жизни. Главное условие — никому не рассказывать о задуманном, иначе оно никогда не воплотится в жизнь.

Народные приметы 12 мая

  • Теплая и звездная ночь — к хорошему урожаю.
  • Ясный солнечный восход — на ведерное лето.
  • Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.
  • Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.
  • Журавль гнездо в низине вьет — пришло время сеять хлеб на влажных местах.
  • Муравьи перебираются в сухое место — скоро пойдет дождь.
  • Много майских жуков — к засушливому лету.
  • Молния перед дождем — к затяжному ненастью.
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