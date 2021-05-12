Почему нельзя купаться в день Девяти целителей. Народные приметы 12 мая

Народные традиции 12 мая
По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.
В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».
Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.
На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков.
По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».
12 мая запрещено просеивать муку, иначе можно начать стремительно терять зрение, вплоть до полной слепоты. Также нельзя купаться в водоемах с головой. Наши предки говорили, что Водяной мог схватить человека за волосы и утащить к себе.
День отлично подходит для планирования дальнейший жизни. Главное условие — никому не рассказывать о задуманном, иначе оно никогда не воплотится в жизнь.
Народные приметы 12 мая
- Теплая и звездная ночь — к хорошему урожаю.
- Ясный солнечный восход — на ведерное лето.
- Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.
- Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.
- Журавль гнездо в низине вьет — пришло время сеять хлеб на влажных местах.
- Муравьи перебираются в сухое место — скоро пойдет дождь.
- Много майских жуков — к засушливому лету.
- Молния перед дождем — к затяжному ненастью.