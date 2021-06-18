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Жизнь

Почему нельзя рукодельничать в Дорофеев день? Народные приметы 18 июня

18 июня отмечается народно-христианский праздник — Дорофеев день. По-другому он называется — «Дорофей». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Народные традиции 18 июня

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь.

Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой.

Желтые и голубые цветы сон-травы распускаются по ночам. Собирать ее просто так нельзя — нужно знать специальные заговоры. Считалось, что узнать «правильную» сон-траву можно, опустив ее в ключевую воду в полнолуние: она непременно должна зашевелиться.

С сон-травой были связаны и другие поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит ее за 12 верст. Поэтому в старинном травнике говорилось: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь — добро наживать; а хоромы строить — под угол класть, спокойно жить».

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд.

Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Магазины рукоделия в Барнауле
Магазины рукоделия в Барнауле
Дмитрий Лямзин
Рукоделие.
Рукоделие.
ССО
Рукоделие в алтайской колонии.
Рукоделие в алтайской колонии.
22.fsin.su

Сны в эту ночь могут быть не очень хорошими. Чтобы они не сбылись, никому нельзя рассказывать об увиденном. Не рекомендуется шить, вязать и вышивать. Вообще все острые предметы лучше убрать подальше, чтобы не навлечь в дом беду.

Не стоит разговаривать с незнакомыми. Считается, что нечисть хочет в человеческом облике выведать все ваши тайны. Впоследствии это может сильно навредить. В этот день запрещено делиться секретами. Причем не только своими, но и чужими. Иначе на языке выскочит типун, избавиться от которого будет очень сложно.

Ругаться, выяснять отношения и спорить 18 июня наши предки не советовали. Это могло привести к болезням, финансовым и другим неприятностям.

Народные приметы 18 июня

  • Если утром ощущается резкий запах травы, будет дождь.
  • Обилие росы 18 июня — к большому урожаю.
  • Если туман стелется по воде, этим летом будет много грибов.
  • Хорошая погода 18 июня — к хорошему урожаю зерна.
  • Северный и северо-западный ветра предвещают ненастье, южный — благодать, восточный — повсеместное обострение разных болезней.
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