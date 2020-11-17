Почему нельзя выходить из дома 17 ноября: народные приметы на Еремин день

Народные традиции 17 ноября
Наши предки считали, что в этот день непременно нужно было оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор. В противном случае можно столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя множество неприятностей.
Считалось также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в дом чтобы утащить раскаленный уголь из печи. Поэтому в этот день никому не давали ни огня, ни дров, ни угля, ни денег, особенно соседям, иначе домочадцам можно было забыть об удаче и счастье.
17 ноября было принято на дверях, на ставнях и над окнами вырезать кресты, серпы или другие металлические предметы. Их считали прекрасными оберегами от нечистой силы.
По празднику Еремы судили об урожае хлеба. Если Ерема тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда ветром бьет — колос собьет.
В этот день нельзя играть свадьбу и устраивать какую-либо сделку. Если этой приметой пренебречь, молодые разведутся, а результат сделки не будет успешным.
Народные приметы 17 ноября
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Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.
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Если мышей появилось больше обычного — быть зиме лютой.
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Если мужчина решит уйти к другой женщине, то его необходимо удержать, и впредь он будет верным.
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Появление волнистых облаков — к скорому наступлению плохой погоды.
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Вечерняя заря зеленая — к ясной погоде.
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Куры кудахчут, перебирают перья или ощипываются — к снегопаду.