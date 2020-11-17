Почему нельзя выходить из дома 17 ноября: народные приметы на Еремин день

17 ноября отмечается народно-христианский праздник Еремин день. По-другому его называют Ерема — сиди дома, Ерема, Еремеев день и Еремей и Никандр. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 17 ноября

Наши предки считали, что в этот день непременно нужно было оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор. В противном случае можно столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя множество неприятностей.

Считалось также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в дом чтобы утащить раскаленный уголь из печи. Поэтому в этот день никому не давали ни огня, ни дров, ни угля, ни денег, особенно соседям, иначе домочадцам можно было забыть об удаче и счастье.

17 ноября было принято на дверях, на ставнях и над окнами вырезать кресты, серпы или другие металлические предметы. Их считали прекрасными оберегами от нечистой силы.

По празднику Еремы судили об урожае хлеба. Если Ерема тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда ветром бьет — колос собьет.

В этот день нельзя играть свадьбу и устраивать какую-либо сделку. Если этой приметой пренебречь, молодые разведутся, а результат сделки не будет успешным.

Свадьба. unsplash.com

Народные приметы 17 ноября