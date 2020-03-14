Почему никто не знает, как выглядел Ползунов, и зачем тереть его ботинок

14 марта 1728 года родился создатель первой в России паровой машины Иван Иванович Ползунов. К этой знаменательной дате altapress.ru подготовил 10 интересных фактов о талантливом изобретателе.

1. Иван Ползунов родился в Екатеринбурге в семье отставного солдата. Отец позаботился о будущим сына — отдал учиться в знаменитую и популярную на промышленном Урале горнозаводскую школу при Екатеринбургском металлургическом заводе.

2. Арифметику и словесность десятилетний Иван осваивал успешно. И через четыре года перешел в «механические ученики» к заводскому механику Никите Бахареву. Там он прошел самую настоящую школу инженерного искусства: механика, расчеты водяных машин, черчение, металлургия.

3. В 1747 году Императорский кабинет принял решение развивать казенный завод на Алтае. По дороге в Барнаул главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр посетил Екатеринбург и отобрал для царских заводов группу перспективных и нужных специалистов. Молодой 18-летний Иван Ползунов тоже был рекрутирован и покинул родной Урал.

Иван Ползунов. Иван Фомин.

4. В Барнауле Ползунов занимался самым различным трудом: переплавлял руду, ремонтировал и строил суда, искал горновой камень, заготавливал тес и дрова, выжигал уголь для металлургических печей.

5. Большим авторитетом в науке для Ивана Ивановича был Михаил Васильевич Ломоносов. Ползунов подробнейшим образом изучал его труды в области химии, физики, добычи и плавки руд.

6. «Огнедействующая машина» Ползунова представляла собой первый в мире двухцилиндровый двигатель. Два цилиндра работали на один общий вал, и это позволило двигателю действовать без какого-либо использования гидравлической энергии даже в сухих местах и в горах. Это был большой шаг вперед по сравнению с существовавшими тогда паровыми машинами, которые были неспособны обходиться без вспомогательного гидравлического привода.

Иван Ползунов. 1766 год. 1972. Х., м. Геннадий Борунов

7. Из-за того, что изобретения Ивана сильно опережали время, его современники часто выдумывали о нем всякие небылицы. Например, феномен паровой машины объясняли следующим образом: Ползунов схватил жар-птицу, построил для нее хоромину и заставил ее на людей трудиться.

8. Никто не знает наверняка как именно выглядел Иван Ползунов: нет описания его внешности, нет портретов. Все скульптуры, изображающие гениального конструктора, — плод воображения художников.

9. Сегодня имя Ивана Ползунова носит Алтайский государственный технический университет, рядом с ним установлен памятник великому изобретателю.

На «сковородке» АлтГТУ презентовали мюзикл «Ползунов». vk.com/muzkom22

10. Некоторые студенты технического университета верят в то, что, потерев правый ботинок памятника Ползунову перед экзаменом или зачетом, они обеспечат себе положительный результат.

Анна Карпова