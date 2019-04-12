Почему нужно научить ребенка не доверять незнакомцам

В новостях то и дело мелькают истории о пропавших детях. И ведь далеко не все дети знают, как себя вести с незнакомцами. Не каждый может даже закричать, когда его тащат: не учили этому мама с папой. Как защитить ребенка от возможной, к сожалению, опасности?
Общественники регулярно проводят эксперименты: проверяют, как реагирует ребенок на встречу с абсолютно незнакомым человеком, который его куда-то зовет. Статистика получается ужасающая: из нескольких десятков участников опыта лишь единицы зовут на помощь. Остальные послушно берут «дяденьку» за руку и идут следом. А ведь все, без исключения, родители уверены, что их дети останутся на месте.
Более того, большинство детей не знают наизусть телефоны родителей. Не знают, что в случае опасности нужно привлечь к себе внимание любым доступным способом.
И еще один страшный статистический факт: пик пропаж детей приходится на весну.
Именно поэтому #ШколаЛизаАлерт не прекращает свои занятия по безопасности. И в это воскресенье, 14 апреля, приглашает вас на игротеку в ТРЦ «Пионер»! ⠀⠀ ⠀
На занятиях детям и их родителям осветят тему безопасного поведения в городской и природной среде. Помимо лекции проведут увлекательную игру «Панда Алерт». В этой игре #Михутка ищет своего друга Панду, который потерялся в лесу, а все участники ему помогают. В игре могут участвовать школьники любых возрастов, дети более младшего возраста допускаются только с родителями. Играют все!
Как обычно все участники получат #БезвредныеСоветы, а уже посещавшим занятия будет предложена настольная игра #КарточкиБезопасности для проверки своих знаний. Мероприятие будет проходить на фуд-корте #ТРЦ Пионер (4-й этаж, рядом с игровой зоной), вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется, начало в 14.00. Приходите всей семьёй!⠀ ⠀
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
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