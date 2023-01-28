28 января
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Жизнь

Почему Павлов день называют днем колдунов — народные приметы и традиции 28 января

Павлов день или День колдунов отмечают 28 января. Православная церковь чтит память Павла Фивейского — первого христианского монаха и отшельника. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Ведьма. Луна. Ночь
Ведьма. Луна. Ночь
ССО

Традиции Павлова дня

Павлов день считали несчастливым. Люди верили, что в этот день ведуны и колдуны передают свои способности ученикам. Они же по неопытности могут принести не пользу, а вред простым людям: наслать порчу или сглаз.

Чтобы защититься от дурного влияния, люди молились в церкви, стучали по дереву и плевали через плечо. Словом, на Руси не отказывались ни от христианских, ни от языческих обрядов.

28 января день становился длиннее, приближалась весна. Люди приговаривали, что так «Павел день прибавил».

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Что нельзя делать 28 января?

  • Запрещено 28 января ссориться с кем-либо.
  • Нельзя ругаться в доме — можно разозлить домового.
  • Не стоит завидовать.
  • Нельзя грубить, хамить, общаться неприветливо с незнакомцами.
  • Запрещено ходить в лес.
  • Не рекомендуется хвалиться достижениями — можно сглазить.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Приметы Павлова дня?

  • Ветреная погода на Павла сулит сырой год.
  • Звездная ночь — к хорошему урожаю льна.
  • Звезды сильно блестят — к морозу, тусклые — к теплу.
  • Тучи с севера — к холодам.
  • Снежный буран днём — к крепкому морозу ночью.

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