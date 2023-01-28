Павлов день или День колдунов отмечают 28 января. Православная церковь чтит память Павла Фивейского — первого христианского монаха и отшельника. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Павлова дня

Павлов день считали несчастливым. Люди верили, что в этот день ведуны и колдуны передают свои способности ученикам. Они же по неопытности могут принести не пользу, а вред простым людям: наслать порчу или сглаз.

Чтобы защититься от дурного влияния, люди молились в церкви, стучали по дереву и плевали через плечо. Словом, на Руси не отказывались ни от христианских, ни от языческих обрядов.

28 января день становился длиннее, приближалась весна. Люди приговаривали, что так «Павел день прибавил».

Зима. Солнце. Снег СС0

Что нельзя делать 28 января?

Запрещено 28 января ссориться с кем-либо.

Нельзя ругаться в доме — можно разозлить домового.

Не стоит завидовать.

Нельзя грубить , хамить , общаться неприветливо с незнакомцами.

хамить общаться неприветливо с незнакомцами. Запрещено ходить в лес.

Не рекомендуется хвалиться достижениями — можно сглазить.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Приметы Павлова дня?