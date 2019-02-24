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Жизнь

Почему пенсионерке, живущей в городе, нельзя получить надбавку к пенсии?

Читательница altapress.ru Галина Николаевна обратилась в редакцию с вопросом: «Моей маме 88 лет, она больше 30 лет отработала в колхозе. Но при этом живет и пенсию получает в городе, так как она сама уже не может вести хозяйство. На этом основании в ПФР ей отказали в надбавке в 25℅. Но ведь стаж и прописка в селе, правильно ли это?»

Трактор мчит по грязи.
Трактор мчит по грязи.
Анна Зайкова

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:

В соответствии с ч. 14 ст. 17 ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2019 года лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, повышается фиксированная выплата к пенсии по старости или инвалидности на 25%.

Выплаты не распространяются:

  • на пенсионеров, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых;
  • на жителей села, которые работали не в аграрной сфере;
  • на тех пенсионеров, которые живут на селе, но заработали трудовой стаж в городе;
  • на пенсионеров-аграриев, переехавших в город.

При исчислении стажа учитываются только периоды работы с официальным трудоустройством, во время которых в ПФР уплачивались страховые взносы за такого работника.

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