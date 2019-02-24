Почему пенсионерке, живущей в городе, нельзя получить надбавку к пенсии?

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:
В соответствии с ч. 14 ст. 17 ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2019 года лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, повышается фиксированная выплата к пенсии по старости или инвалидности на 25%.
Выплаты не распространяются:
- на пенсионеров, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых;
- на жителей села, которые работали не в аграрной сфере;
- на тех пенсионеров, которые живут на селе, но заработали трудовой стаж в городе;
- на пенсионеров-аграриев, переехавших в город.
При исчислении стажа учитываются только периоды работы с официальным трудоустройством, во время которых в ПФР уплачивались страховые взносы за такого работника.
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