Почему пенсионерке, живущей в городе, нельзя получить надбавку к пенсии?

Читательница altapress.ru Галина Николаевна обратилась в редакцию с вопросом: «Моей маме 88 лет, она больше 30 лет отработала в колхозе. Но при этом живет и пенсию получает в городе, так как она сама уже не может вести хозяйство. На этом основании в ПФР ей отказали в надбавке в 25℅. Но ведь стаж и прописка в селе, правильно ли это?»