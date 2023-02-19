19 февраля
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Жизнь

Почему почитали коров в день Вукола: приметы и традиции 19 февраля

В день Вукола особое внимание уделяли коровам и новорожденным телятам. За это преподобного Вукола, епископа Смирнского, прозвали Вуколой-телятником. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 19 февраля.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Традиции Вукола-телятника

Преподобного Вукола прозвали телятником не просто так. Под конец февраля начинался весенний отел коров. Святого Вукола считали покровителем новорожденных телят. Заботливые фермеры в этот день трудились над тем, чтобы уберечь буренку и малыша.

Отелившуюся корову в хлеву окуривали чабрецом или тимьяном, чтобы было хорошее молоко, а телята росли здоровыми. Родившегося теленка протирали полотенцем от хвоста к шее и говорили:

«Хозяин мой, домовой дедушка,
Возьми теленочка этого в соседушки,
Его не обижай и другим в обиду не давай».

Традиционное блюдо 19 февраля — каша на молоке. Кто ее съест, тот будет счастлив и здоров Одинокие люди молились Богу, чтобы поскорее встретить свою вторую половинку.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Что нельзя делать 19 февраля?

  • Не рекомендуется покупать кошелек — к бедности.
  • Нельзя у беременной женщины спрашивать пол ребенка.
  • Если родился теленок, то о нем нельзя никому рассказывать.
  • Не стоит теленка называть точно так же, как и предыдущего — по поверьям, он может вскоре погибнуть.
  • Нельзя из дома давать что-то взаймы — иначе можно отдать благополучие и удачу.
Животноводство. Корова.
Животноводство. Корова.
СС0

Приметы Вукола-телятника

  • Морозы усилились — к бурной весне.
  • Если птицы на верхушки деревьев садятся — будет тепло.
  • Оттепель в этот день — к плохому удою у коров.
  • Заря золотистого цвета — погода будет хорошей.
  • На восходе горизонт окрасился фиолетовым — к ясной погоде.
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