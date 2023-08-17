Почему пожилым людям вредно воздерживаться от интима, рассказал сексопатолог

Сексопатолог Сари Купер в беседе с Daily Mirror назвала негативные последствия воздержания от секса для пожилых людей.

Специалист заявляет, что при продолжительном отказе от секса мужчинам грозит эректильная дисфункция.

Женщины же могут столкнуться с ухудшением тонуса интимных мышц. В свою очередь это может привести к болезненным ощущениям во время близости.

Еще одним последствием воздержания сексопатолог назвала чувство беспокойства и угнетенности. По словам Купер, физическая и эмоциональная близость помогает бороться со стрессом.

Ранее специалистка врач-гинеколог Мария Софоклис заявила, что эротические и любовные романы способны повысить сексуальное влечение у женщин.