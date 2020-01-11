Почему предки называли 11 января Страшным днем и чего боялись

Народное поверье о Страшном дне, предположительно, связано с христианской традицией. В этот день православная церковь вспоминает о 14 тысячах святых мучеников — младенцах, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.
Жестокий правитель рассчитывал, что среди убитых будет Иисус Христос, рождение которого предсказали пророки и в котором царь видел соперника за власть. Но младенец Христос избежал гибели.
На Руси в народном сознании смешались христианская и языческая традиции. Поэтому крестьяне думали, что 11 января в мире неистовствует нечистая сила.
Родители старались не отпускать детей одних за ворота и защищали своих чад молитвой и заботой, пишет hollydays.ru.
Молодежь проводила время на посиделках. Девушки гадали, чтобы узнать, выйдут ли они замуж в ближайшее время. В семьях рассказывали истории, посвященные Страшному дню.
По христианской традиции, с 7 по 19 января (то есть с праздника Рождества до праздника Крещения) было принято обмениваться подарками, навещать больных и помогать бедным.