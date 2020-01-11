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Жизнь

Почему предки называли 11 января Страшным днем и чего боялись

В народе 11 января прозвали Страшным днем. Такое название связано с библейским преданием об убийстве тысяч младенцев по приказу жестокого царя. По народным поверьям, в этот день неистовствовала нечистая сила, и родители особенно беспокоились за своих детей. Подробнее об истории и народных традициях Страшного дня — в материале altapress.ru.

Страх. Стресс.
Страх. Стресс.
СС0

Народное поверье о Страшном дне, предположительно, связано с христианской традицией. В этот день православная церковь вспоминает о 14 тысячах святых мучеников — младенцах, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.

Жестокий правитель рассчитывал, что среди убитых будет Иисус Христос, рождение которого предсказали пророки и в котором царь видел соперника за власть. Но младенец Христос избежал гибели.

На Руси в народном сознании смешались христианская и языческая традиции. Поэтому крестьяне думали, что 11 января в мире неистовствует нечистая сила.

Родители старались не отпускать детей одних за ворота и защищали своих чад молитвой и заботой, пишет hollydays.ru.

Зима, мороз, метель.
Зима, мороз, метель.
СС0

Молодежь проводила время на посиделках. Девушки гадали, чтобы узнать, выйдут ли они замуж в ближайшее время. В семьях рассказывали истории, посвященные Страшному дню.

По христианской традиции, с 7 по 19 января (то есть с праздника Рождества до праздника Крещения) было принято обмениваться подарками, навещать больных и помогать бедным.

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