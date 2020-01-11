Почему предки называли 11 января Страшным днем и чего боялись

В народе 11 января прозвали Страшным днем. Такое название связано с библейским преданием об убийстве тысяч младенцев по приказу жестокого царя. По народным поверьям, в этот день неистовствовала нечистая сила, и родители особенно беспокоились за своих детей. Подробнее об истории и народных традициях Страшного дня — в материале altapress.ru.

Народное поверье о Страшном дне, предположительно, связано с христианской традицией. В этот день православная церковь вспоминает о 14 тысячах святых мучеников — младенцах, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.

Жестокий правитель рассчитывал, что среди убитых будет Иисус Христос, рождение которого предсказали пророки и в котором царь видел соперника за власть. Но младенец Христос избежал гибели.

На Руси в народном сознании смешались христианская и языческая традиции. Поэтому крестьяне думали, что 11 января в мире неистовствует нечистая сила.

Родители старались не отпускать детей одних за ворота и защищали своих чад молитвой и заботой, пишет hollydays.ru.

Зима , мороз , метель. СС0

Молодежь проводила время на посиделках. Девушки гадали, чтобы узнать, выйдут ли они замуж в ближайшее время. В семьях рассказывали истории, посвященные Страшному дню.