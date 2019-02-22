22 февраля 1992 года археологи нашли гроб с мощами патриарха Тихона (Беллавина). Возглавив церковь в 1917 году, за несколько лет патриаршества он стал для советской власти врагом. После смерти патриарха верующие были уверены, что большевики уничтожили его тело. Как и при каких обстоятельствах нашли мощи патриарха Тихона — в материале altapress.ru.

Патриарх Тихон умер в 1925 году. Его похоронили в Малом соборе московского Донского монастыря, пишет pravoslavie.ru. А через какое-то время нашлись люди, которые сообщили, что тело патриарха тайно вывезли из монастыря.

Издание pravmir.ru приводит слова археолога Сергея Беляева:

«Все были уверены, что место, которое <…> обозначено как могила, — это не что иное, как просто обозначение места, где патриарх был когда-то погребен. Потому что были свидетели того, как в одну из зимних ночей в начале 30-х годов <…> в сторону крематория отъехали сани с гробом».

Верующие были почти уверены, что тело патриарха Тихона уничтожили, а не просто перевезли в другое место. Ведь деятельность патриарха шла вразрез с интересами советской власти. В номере «Известий» от 28 марта 1922 года он открывал список врагов народа «со всем своим церковным собором».

Зима. Религия. Михаил Хаустов

Отношения патриарха Тихона и советской власти

В 1918 году патриарх написал послание ко всем православным, где предал анафеме (проклял) безбожников. Он запретил тем, кто участвует в гонениях на веру, участвовать в церковных таинствах. Патриарх Тихон заявил, что за жестокие поступки они подлежат «огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной».

Когда началась кампанию по уничтожению мощей православных святых, патриарх обращался с заявлениями к Ленину и Калинину. По его словам, такое обращение со святынями не только оскорбляло религиозные чувства верующих, но и нарушало Конституцию РСФСР.

В 1922 году, когда в стране начался страшный голод, патриарх Московский Тихон разрешил храмам жертвовать для помощи голодающим церковные ценности (кроме тех, которые нужны на богослужениях). Через некоторое время власти приняли постановление о том, чтобы любые церковные ценности изымались принудительно. Патриарх публично высказался против изъятия освященных предметов. После этого против него завели дело, главу церкви посадили под домашний арест. Он находился в заточении около года, пишет portal-slovo.ru.

Церковь. Молитва. СС0

Куда пропали мощи патриарха Тихона?

После кончины патриарха Московского Тихон никто из верующих не мог точно сказать, что произошло с телом главы церкви. Вокруг пропажи мощей ходили разные слухи, сообщает pravoslavie.ru

Согласно одной из них, по приказу властей еще в 1927 году тело патриарха Московского Тихона вытащили из могилы и сожгли. По другой версии, монахи тайно перезахоронили тело. Люди предполагали, что мощи покоятся либо на Немецком кладбище в Лефортово (сейчас это Введенское кладбище в Москве), либо в некрополе Донского монастыря.

Снег. Зима. Михаил Хаустов

Как удалось найти мощи патриарха?

В 1989 году на Архиерейском соборе патриарха Тихона канонизировали (причислили к лику святых). Но даже приняв такое решение, церковные иерархи не поднимали вопроса о святых мощах патриарха.

В 1991 году в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар. Внутрь храма забросили бутылку с зажигательной смесью. Храм серьезно пострадал от огня, пришлось вскрыть большую часть пола. И там, на дне склепа, нашли дубовый гроб с мраморной табличкой, на которой было написано: «Патриарх Московский и всея России Тихон».

22 февраля в Донской монастырь приехали представители Святейшего Синода, состоялось торжественное обретение мощей: гроб подняли из склепа и поставили в храме, пишет moseparh.ru. Еще через несколько дней архиепископ с помощником омыли мощи и переодели.

Сейчас верующие могут поклониться мощам патриарха Московского Тихона в Большом соборе Донского монастыря, уточняет «Фома».