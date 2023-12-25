Почему рост тарифов ЖКХ депутат Госдумы назвал "дорогой в бедность"

О том, что совокупно тарифное повышение будет выше социально приемлемого, отметил в своём telegram-канале депутат Госдумы Александр Терентьев.
Когда рост платежей за коммунальные услуги значительно обгоняет рост пенсий, пособий, иных выплат гражданам, разговоры о социальной ориентированности федерального бюджета и политики в целом непрофессиональны, — считает народный избранник.
Лидер алтайских социалистов напомнил, что федеральный бюджет на 2024 год утверждён на основе прогнозного уровня инфляции в размере 4,5%, на которые будут проиндексированы некоторые выплаты. Пенсии с нового года увеличат на 7,5%. Если соотнести эти цифры с реальной инфляцией и ростом платы на коммуналку, то становится очевидным, что такой подход к ценообразованию станет для россиян дорогой в бедность.
По мнению народного избранника, чтобы не допустить резкого скачка платы за ЖКХ, необходимо предпринять следующие меры:
- новые тарифы установить с ростом не выше 4,5% (в идеале полностью их "заморозить");
- муниципалитетам отказаться от повышения планки размеров тарифов, свыше которой предоставляется компенсация гражданам;
- краевым и федеральным органам власти при необходимости найти дополнительные средства для помощи муниципалитетам на компенсации;
- постоянно контролировать исполнение инвестпрограмм по ремонту и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в целях недопущения включения в тариф невыполненных работ.