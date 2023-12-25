Почему рост тарифов ЖКХ депутат Госдумы назвал "дорогой в бедность"

Очередное повышение платы за коммунальные услуги ожидает жителей региона во второй половине 2024 года. С 1 июля тарифы на коммуналку вырастут, в Алтайском крае предельный рост совокупной платы граждан не может превышать 14,2%. Предел роста тарифа установлен указом губернатора Алтайского края.

О том, что совокупно тарифное повышение будет выше социально приемлемого, отметил в своём telegram-канале депутат Госдумы Александр Терентьев.

Когда рост платежей за коммунальные услуги значительно обгоняет рост пенсий, пособий, иных выплат гражданам, разговоры о социальной ориентированности федерального бюджета и политики в целом непрофессиональны, — считает народный избранник.

Лидер алтайских социалистов напомнил, что федеральный бюджет на 2024 год утверждён на основе прогнозного уровня инфляции в размере 4,5%, на которые будут проиндексированы некоторые выплаты. Пенсии с нового года увеличат на 7,5%. Если соотнести эти цифры с реальной инфляцией и ростом платы на коммуналку, то становится очевидным, что такой подход к ценообразованию станет для россиян дорогой в бедность.

По мнению народного избранника, чтобы не допустить резкого скачка платы за ЖКХ, необходимо предпринять следующие меры: