«Почему так хочется есть?» На детские и не только вопросы про ночь ответят в новом спектакле барнаульского театра кукол

Магия сумерек вкупе с нежными стихами, колыбельными, театром теней и, конечно, куклами — все это про новый авторский спектакль для малышей в театре кукол «Сказка». Чарующий мир грез, сновидений и фантазий в Барнауле изобразили гости из Ханты-Мансийского театра кукол — главный режиссер Елена Евстропова и художница Лилия Жамалетдинова.

Влюбиться в ночь

Спектакль строится вокруг детских вопросов о ночи: зачем нужно выключать свет и спать, почему день не может быть всегда? Ответы на них расскажут несколько сюжетов: про волчка, который норовит укусить за бочок и не дает заснуть, про Ночь и Луну и не только.

Весело точно будет не только детям, но и родителям, которые в некоторых героях узнают себя. Например, в лицах семьи девочки Аси, глазки которой никак не желают закрываться. И каждый вечер перед родителями и бабушкой стоит та еще задачка – уложить ребенка спать.

Все это, считает режиссер, поможет влюбиться в ночь и поразмышлять над неочевидными вещами, о которых задумывался даже не каждый взрослый. Например, почему ночью так хочется есть? Или что ночью не только человек, но и природа отдыхает после бурного дня.

Елена Евстропова, главный режиссер Ханты-Мансийского театра кукол. Дарья Беркетова

«По крайней мере, такова наша задумка и наше видение. Но каждый зритель увидит для себя свой смысл. Возможно, после нашего спектакля какие-то вопросы у детей отпадут. А может, наоборот, возникнут новые», — говорит Елена Евстропова.

Специально для постановки была написана музыка – в колыбельных мотивах. Авторские композиции будут не похожи на привычные песни: голоса в них — взрослый и детский — будут не петь, а читать стихи, но оттого смысл слов становится гораздо яснее.

Собрать звезды и прокатиться на паруснике

История рекомендована для детей от двух лет, но, как признается Елена Евстропова, интереснее она будет ребятам постарше – от трех до шести лет, поскольку в постановке идет последовательное повествование.

Визуальные образы, по словам режиссера, постоянно будут меняться: декорации, рисунки, планшетные куклы, теневой театр – оформление легло на плечи художницы Лилии Жамалетдиновой. Этим, по задумке, внимание ребенка будет удерживаться на протяжении всех 45 минут.

Более того, спектакль интерактивен: детям предложат собрать рассыпавшиеся звезды, укачать неугомонного волчка и прокатиться на большом паруснике.

Премьера состоится 31 марта, 7 и 14 апреля в 10:30, 12:00 и 14:00 часов, а также 26 апреля в 10:30 и 16:00. 0+

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