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15 декабря
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Жизнь
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Почему в Алтайском крае не индексируют детские пособия?

Жительница Алтайского края Анна обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Почему очень много лет не индексируется детское пособие для детей из малоимущих семей? Сейчас оно составляет всего 178,25 рублей. Это же сущие копейки!»

Дети играют в снежки.
Дети играют в снежки.
Михаил Хаустов

В Минтрудсоцзащите Алтайского края ответили:

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за счет средств краевого бюджета. С 2005 года размер ежемесячного пособия несколько раз повышался, а также вводились новые категории семей, которым полагаются увеличенные выплаты.

На 2019 год размер ежемесячного пособия начинается от 178 рублей, при этом размер пособия для отдельных категорий получателей (одинокие матери, многодетные семьи и др.) увеличен от 50% до 500% и составляет до 1162,50 рублей на каждого ребенка в зависимости от районного коэффициента (15% или 25%). В 2018 году ежемесячное пособие предоставлено более 200 тыс. детей. Общая сумма выплаченных средств составляет 1,3 млрд. рублей.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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