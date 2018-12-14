Почему в Алтайском крае не индексируют детские пособия?

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за счет средств краевого бюджета. С 2005 года размер ежемесячного пособия несколько раз повышался, а также вводились новые категории семей, которым полагаются увеличенные выплаты.

На 2019 год размер ежемесячного пособия начинается от 178 рублей, при этом размер пособия для отдельных категорий получателей (одинокие матери, многодетные семьи и др.) увеличен от 50% до 500% и составляет до 1162,50 рублей на каждого ребенка в зависимости от районного коэффициента (15% или 25%). В 2018 году ежемесячное пособие предоставлено более 200 тыс. детей. Общая сумма выплаченных средств составляет 1,3 млрд. рублей.