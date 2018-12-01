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Почему в Алтайском крае не индексируют «ветеранские»?

Людмила из Барнаула спрашивает: «Мне уже четыре года не индексируют „ветеранские“. Почему?»

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

В Минтрудсоцзащите Алтайского края сообщили:

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» вышеуказанная ежемесячная денежная выплата установлена в размере 615 рублей.

Вопрос об установлении размера ежемесячной денежной выплаты на 2019 год будет решен при принятии очередного закона о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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