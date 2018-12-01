Почему в Алтайском крае не индексируют «ветеранские»?

В Минтрудсоцзащите Алтайского края сообщили:
Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» вышеуказанная ежемесячная денежная выплата установлена в размере 615 рублей.
Вопрос об установлении размера ежемесячной денежной выплаты на 2019 год будет решен при принятии очередного закона о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: