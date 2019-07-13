Почему в Алтайском крае так часто тонут дети и как можно решить эту проблему

Этим летом в Алтайском крае на водоемах утонули уже 10 детей — ужасная статистика. Гибнут и взрослые. Последний случай: 70-летняя пенсионерка, спасала своего внука и соседского мальчишку на реке Алей, но утонула сама. О безопасности поведения людей на водных объектах слышали все, но соблюдают правила немногие. Altapress.ru решил вместе с сотрудниками МЧС, тренерами по плаванию и родителями изучить этот вопрос и понять, почему так происходит.

Отдых под знаком

11 июля мы отправились в специальный рейд по местам несанкционированного купания вместе с сотрудниками ГУ МЧС по Алтайскому краю и представителями мэрии Барнаула. Профилактические рейды проводятся еженедельно. Мы отправляемся на берег Оби.

Под знаком «купаться запрещено» собралось около 50 человек. Людей совсем не напугала подъехавшая машина МЧС. В то время как папы весело болтают друг с другом, а мамы, загорая под солнцем, натянули на лицо шляпы — дети весело барахтаются в воде. «Вот посмотрите. Успеют ли они что-то сделать в случае беды», — говорят наши эксперты. Ответ понятен — родительское разгильдяйство.

«Основная цель обеспечить безопасность детей. Пытаемся определить детей, которые находятся без надзора родителей. Именно для них существует большая опасность. Если такие находятся, то их увозят в отделение полиции, где составляется протокол. После чего родителей вызывают на административную комиссию. В этом году за 1,5 месяца было составлено 25 протоколов», — рассказывает Расим Тухбатуллин, заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Алтайском крае.

Далее он обращается к отдыхающим.

Расим Тухбатуллин,

замначальника управления МЧС

Когда вы проезжаете по трассе то видите венки и кресты — это предостережения, что здесь случилось что-то страшное. Знаки «купаться запрещено» означают то же самое. Здесь уже случались трагедии, и мы не хотим, чтобы они повторились.

Дети без присмотра

Едем дальше. Пока родители на работе или заняты своими делами их дети спешат на речку. Излюбленное место детского купания — Барнаулка. Рядом расположен частный сектор, чтобы дойти до реки, нужно всего лишь перейти через дорогу. Опасность есть и на организованных пляжах, но там вас могут спасти. А здесь — под знаком «купаться запрещено» вам никто не придет на помощь.

Регулярно сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят рейды по неорганизованным пляжам и отлавливают детей без присмотра родителей, по словам Андрея Бирских, начальника отдела по делам несовершеннолетних Центрального района, «более 40 детей за 1,5 месяца были пойманы на водных объектах без надзора взрослых. Дети должны быть в сопровождение законных представителей. Братья и сестры такими не считаются».

Все-таки регулярные рейды дают некоторый положительный результат. Там где раньше пляжи рек были полны детьми, теперь стало пусто. Но в Барнауле все равно остается много необорудованных водоемов, где регулярно собираются взрослые и дети.

Опасная вода

Жизнь убеждает в том, что в жаркую погоду людей ничего не останавливает: ни предупреждающие знаки, ни МЧС, ни проплывающие мимо теплоходы — особенно тех, кто купается на набережной.

Отсутствие спасателей и медиков тоже не преграда, каждый отдыхающий уверен в себе и своих силах. Необученные дети и взрослые не способны адекватно оценивать свои силы и справляться с трудными психологическими ситуациями — это самое важно для спасения.

Инна Толкачева,

тренер по плаванию центра «Магис-дети»

И взрослым, и детям в первую очередь надо знать — вода очень сильно изматывает организм. Если вы поверили в свои возможности, и вам показалось, что вы можете проплыть еще, именно в этот момент нужно поворачивать и плыть к берегу. Это состояние обманчивое, оно обычно и подводит купальщиков.

Ошибка многих детей как раз в том, что они не умеют рассчитать свои силы. Они могут прыгнуть в воду и решить, что легко проплывут до другого берега. Но вода быстро утомляет, наступает тяжелое состояние, мышечная усталость. Люди, которые занимались плаванием, понимают, что такие вещи непозволительно делать.

Мы привыкли, что с экрана телевизора нам показывают, как тонущие люди громко кричат, зовут на помощь — это самое большое заблуждение.

«Когда человек тонет, он не кричит — это ошибочное мнение, — рассказывает Инна Толкачева, — У него происходит спазм гортани или от страха человек не может говорить, теряется и идет на дно. Но полностью на дно уйти он не может, потому что в легких сохраняется остаточный воздух, который позволяет балансировать телу. Поэтому взрослым нужно быть более внимательным к своим детям и другим ребятам. В этом — шанс на спасение в случае возникновения ЧП».

Учимся плавать

«К плаванию нужно приучать ребенка с рождения. Даже с трех-четырех месяцев. Чем возраст меньше, тем естественнее в водной среде чувствует себя младенец. Ближе к году уже идет отчуждение к воде, начинается периодизация, обучение может не совсем гладко проходить», — объясняет Инна Толкачева.

Многие родители отдают своих детей на плавание ради спорта, а не для их безопасности. Плавание — помогает детям выровнять осанку, укрепить мышцы, плюс это не самый травмоопасный вид спорта.

По словам Юлии Токаревой, мамы одного из юных пловцов, «отдала сына в плавание, так как это безопасный вид спорта. Чтобы сын развивался физически. О том, какие несчастные случае произошли с детьми в крае, я не знаю».

Во многом неосведомленность родителей приводит к тому, что они не спешат обезопасить своих детей или надеются, что беда их не коснется. Но простым «нельзя» детей дома не запрешь, а тем более — летом. Умение плавать — это один из важных аспектов, который поможет выжить. Значит, надо идти учиться плавать.

Право на всеобуч

Ответственность за жизнь детей несут не только родители, но и органы власти. От их действий или бездействий зависит, сколько новых бассейнов откроется в Алтайском крае и сколько еще детей научаться плавать.

На сегодняшний день большим плюсом является то, что плавательные школы, которые были открыты за последние годы в Барнауле, практически все идут с бассейном.

Сергей Кашников,

председатель Алтайской краевой федерации плавания:

Последние 5 школ, сданные за три года, все с бассейнами. Единственный минус таких школ, что бассейны без теплого перехода. Бассейны построены на расстоянии 50−70 метров от школы. Можно простудиться. Много ы нашем крае появилось детских бассейнов, таких как: мать и дитя. Для ребят в возрасте от 1,5 до 4 лет.

Однако Сергей Кашников полагает, что открытия детских школ с бассейнами явно недостаточно. По всей России планируется запустить программу Всеобуча по плаванию. Алтайский край будет включен в эту программу в числе первых.

Сначала тема всеобуча долго обсуждалась. Но в этом году 27 марта прошел Госсовет при президенте России по вопросам физкультуры и спорта, где рассмотрели главный вопрос — о развитии плавания в России, создания условий для обучения плаванию в школах.

Поясняет Сергей Кашников поясняет, как она будет начинаться: «С 2019 года стартует поэтапное развитие программы. До конца года всеобуч должен быть готов к внедрению с 36 часовой программой в школах, начиная со второго класса».

На данный момент дети могут посещать плавательные учреждения в основном за счет родителей. Но и тут есть проблема — доставка детей. Для того, чтобы осуществлять доставку детей по городу нужно получить согласие МВД и преподавателей. Они, в свою очередь, отказываются брать на себя дополнительную нагрузку бесплатно.

Внедрение всеобуча по плаванию должно решить все проблемы, которые мешают детям заниматься.

«В программе предусмотрено федеральное финансирование. Возможно, финансирование сделают по примеру Ростовской области: 1/3 оплачивает областной бюджет, 1/3 — муниципальный бюджет и 1/3 — родители, — поясняет Сергей Кашников. — Таже будет рассмотрен вариант с пристройкой бассейнов к тем школам, где их пока нет. Проект поможет небольшим районным центрам. Будут сделаны и мобильные бассейны, смонтированные на летний период в лагерях за городом, где планируется обучение детей плаванию».

Справка

На данный момент в крае спортивным плаванием занимается более 3000 детей и больше 10 000 ребят просто учатся плавать.

Екатерина Скорых